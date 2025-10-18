Що робити, якщо ТЦК не знімає з розшуку: поради адвоката

ТЦК / © ТСН

Все більше українців стикаються з ситуацією: штраф від Територіального центру комплектування (ТЦК) сплачено, а статус «у розшуку» в базі «Оберіг» не зникає або з’являється знову. Експертка пояснила, чому так відбувається, що це означає для військовозобов’язаного і попередила про серйозні ризики, які можуть закінчитися відправкою на фронт.

Про це для «РБК-Україна» розповіла юристка адвокатського об’єднання «Актум» Наталія Гнатик.

Як пояснює юристка, багато хто помилково вважає, що сплата штрафу за порушення правил військового обліку — це своєрідна «індульгенція», яка вирішує всі проблеми з ТЦК раз і назавжди.

«Якщо ви, скажімо, не були в ТЦК 15-20 років і вчинили багато різних порушень військового обліку, ця відмітка може бути законною», — зазначає вона.

Іншими словами, один штраф може стосуватися лише одного конкретного порушення, але не анулює весь «послужний список» і обов’язок оновити дані.

«Якщо ви оплатили штраф і думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком… так це не працює», — категорично заявляє адвокатка.

Незважаючи на це, сплата штрафу може бути не вирішенням проблеми, а тактичним кроком. Зазвичай після сплати людину на певний час все ж знімають з розшуку. Цей час, за словами юристки, можна і треба використати з користю.

«Така сплата штрафу дає час, короткий чи не дуже — знайти роботу з бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки і вирішувати далі все це в законному полі», — радить Гнатик.

Шлях через суд для оскарження дій ТЦК є законним, але дуже довгим. Справи можуть тягнутися місяцями, особливо у великих містах, і за цей час можна отримати ще кілька повісток. Найшвидший спосіб — особисто прийти до ТЦК. Але тут криється найбільший ризик, про який попереджає адвокатка.

«Можна прийти в ТЦК для розв’язання цього питання особисто, але треба розуміти, якщо ви не маєте підстав для відстрочки, то вас там мобілізують», — наголошує вона.

Таким чином, перед будь-якими діями військовозобов’язаний має тверезо оцінювати свою ситуацію. Сплата штрафу може дати тимчасову перевагу, але не скасовує обов’язку з’явитися до ТЦК, і цей візит без законних підстав для відстрочки, найімовірніше, закінчиться відправкою до війська.

Нагадаємо, за словами адвоката Романа Сімутіна, відмова ТЦК розглядати документи на відстрочку, надіслані поштою, є незаконною, оскільки суди роз’яснили, що вимога «подати особисто» не тотожна «прибути особисто». Водночас для успішної подачі документів поштою юрист радить обов’язково додати до заяви військово-обліковий документ, нотаріально завірити копії та надіслати все цінним листом з описом вкладення.