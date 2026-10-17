Що робити, якщо в ТЦК проти волі забрали телефон: покроковий алгоритм від адвоката

Фото ілюстративне / © ТСН.ua

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Якщо в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у військовозобов’язаного проти його волі вилучили мобільний телефон, діяти потрібно в той самий день, аби зафіксувати порушення та вимагати повернення майна.

Про це у коментарі виданню «Економічні новини» розповів адвокат Геннадій Капралов. За його словами це дозволить зберегти ключові докази й чітко відновити хронологію подій.

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Юрист зазначає, що перш за все потрібно записати точний час, прізвища людей, які брали участь у подіях, а також дані можливих свідків.

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Наступний крок — слід надіслати письмовий запит на збереження відео з реєстраторів, адже за Порядком №560 процедури перевірки документів і вручення повісток мають обов’язково фіксуватися на камеру. Далі слід звертатися до правоохоронців із заявою про кримінальне правопорушення та вимагати повернення вилученого майна, спираючись на норми адміністративного, кримінального процесуального та цивільного законодавства.

Аби мінімізувати ризики, адвокат рекомендує подбати про свою безпеку заздалегідь: завчасно підписати угоду з правозахисником занотувати критично важливі контакти на папері та узгодити з близькими графік контрольних дзвінків.

Якщо людина не перетелефонує у визначений термін, це стане сигналом для родичів негайно розпочати пошук. Крім того, під час візитів до ТЦК варто брати оригінали медичних довідок чи документів, що дають право на відстрочку, залишаючи копії рідним.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні можуть скасувати право підприємств бронювати 100% працівників від мобілізації. Причиною стали численні випадки зловживань, коли компанії, що мають право на бронювання, можуть фактично необмежено збільшувати штат.

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Варто зауважити, що позначка «Резервіст» у застосунку «Резерв+» може заблокувати бронювання фахівця на підприємстві, а за певних умов — стати підставою для призову навіть до досягнення 25 років. Найчастіше з цим стикаються колишні строковики, зараховані до оперативного резерву, але через юридичну колізію та можливі помилки в базі підприємства не можуть надати їм відстрочку, тож військовозобов’язаним радять з’ясовувати підстави такого статусу й вимагати коригування запису.

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