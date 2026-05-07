Що робити, якщо вас незаконно поставили на військовий облік: юристи пояснили алгоритм дій
Юристи розробили алгоритм дій для громадян, яких незаконно поновили на військовому обліку, наголосивши на необхідності письмового звернення до ТЦК перед поданням позову до адміністративного суду.
Якщо громадянина незаконно поновили на військовому обліку, він має повне право оскаржити це рішення. Першим кроком у такій ситуації має бути заява в ТЦК, який і поновив цю особу на обліку. Тільки після відмови центру комплектування варто подавати позов до суду.
Про це йдеться на порталі «Юристи.UA».
Виключення з військового обліку
Військовозобов’язаний громадянин може бути виключений з військового обліку. Причин для виключення особи з обліку ТЦК може бути кілька.
Так, виключення відбувається автоматично, після досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років). Також виключають з військового обліку громадян за станом здоров’я, коли ті не можуть проходити військову службу.
Виключення з військового обліку є процесом незворотнім. Але в останній час були помічені випадки незаконного поновлення виключених громадян на військовому обліку.
Пишіть заяву до ТЦК
До юристів звернувся саме такий громадянин. Чоловік розповів, що був виключений з обліку кілька років тому, але в реєстрі «Оберіг» і, відповідно, застосунку «Резерв+» вказаний як військовозобов’язаний.
Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації, зокрема, чи варто відразу іти до суду. Юристи, коментуючи його випадок, наголосили, що спочатку варто спробувати вирішити це питання з територіальним центром комплектування.
Юрист Андрій Брильов у коментарі розписав цілу інструкцію для подібних ситуацій: «Перед тим, як звертатися до суду, варто звернутися до ТЦК з заявою. В ній Ви просите пояснити, чому Вас поновлено на військовому обліку і водночас просите виключити з нього. Заяву краще за все відправити поштою з описом вкладення. А коли прийде відповідь (негативна), можна звертатися до окружного адміністративного суду з позовною заявою».
Мобілізація в Україні: останні новини
Наразі у Верховної Ради немає планів знижувати мобілізаційний вік в Україні. Утім, якщо Росія проведе масштабну мобілізацію, то, як повідомив нардеп Руслан Горбенко, обставини, найімовірніше, зміняться.
У Верховній Раді заговорили про перегляд підходів до бронювання працівників. Нардеп Руслан Горбенко заявив, що кількість критичних підприємств можуть зменшити, а систему бронювання — перевірити на зловживання.