Що робити, якщо вдома спалахнула пожежа під час обстрілу: поради від ДСНС

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У ДСНС нагадали про правила безпеки під час пожежі в обстріл. Бажано мати вдома первинні засоби для гасіння вогню.

Про це розповів речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі «КИЇВ24».

Петров наголошує: пріоритет — ваше життя, тож потрібно думати про швидку евакуацію заздалегідь.

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«Повідомте ваше місце перебування рятувальників і дайте якомога точнішу відповідь на питання диспетчерів, якими б дивними вони не здавалися», — завершив він.

Який вогнегасник обрати

За словами речника ДСНС, є два типи вогнегасників, які слід мати у помешканні:

Для електричних установок (техніки тощо) потрібен вуглекислотний вогнегасник. До того ж він є більш екологічним;

Порошковий вогнегасник може допомогти ліквідувати вогонь на меблях, речах абощо. Але порошок залишає сліди після себе.

Раніше ДСНС та правоохоронці закликали мешканців та гостей Києва бути максимально уважними після нічних атак РФ. На місцях прильотів та поруч із ними можуть залишатися небезпечні фрагменти — уламки збитих ракет і дронів, елементи бойових частин, зокрема касетні суббоєприпаси. Такі предмети можуть становити смертельну загрозу.

“У жодному разі не торкайтеся та не переміщуйте підозрілі об’єкти. Якщо ви виявили небезпечний предмет — негайно телефонуйте 101 або 102. Позначте місце, попередьте оточуючих та відійдіть на безпечну відстань”, — закликали в ДСНС.

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Рятувальники наголошують: дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя — як ваше, так і тих, хто поруч.