ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

Що робити, якщо відстрочку автоматично не подовжено: адвокатка пояснила

В Центрі надання адміністративних послуг можна буде продовжити відстрочку, якщо цього не сталося автоматично.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Резерв+.

Резерв+. / © ТСН.ua

Українцям, яким після 1 листопада не було подовжено відстрочку від мобілізації, треба йти до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), щоб продовжити її.

 Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко в ефірі "Українського Радіо".

За її словами, існує дві категорії громадян, кому потрібно йти до ЦНАПу з документами. Перша - чоловіки, які вже мали відстрочку, але її автоматично не подовжили.

“Їм треба якомога швидше звернутися до ЦНАП, щоб вони змогли по суті продовжити, але з юридичної точки зору - оформити цю відстрочку. Друга категорія - ті, що ніколи не оформлювали відстрочку і зараз роблять це вперше. Вони так само звертаються до ЦНАП із повним пакетом документів", - наголосила адвокатка. 

З її слів, різниця полягає в тому, що раніше до ТЦК треба було йти вже з підготовленою заявою затвердженої форми і пакетом документів, а тепер такої заяви немає. 

"У ЦНАП ви надаєте документи (оригінали або належним чином засвідчені копії), на їхній підставі адміністратор вносить інформацію до програми і ця програма сама сформує відповідну заяву. А документи працівник відсканує. Їх передадуть до ТЦК та СП для розгляду комісією", - повідомила Тарасенко.   

Адвокатка наголосила, що дуже важливо мати підтвердження подачі пакету документів на відстрочку. З її слів, у постанові Кабміну №560 зазначено, що від моменту, коли військовозобов’язаний подав заяву на відстрочку і доки ця заява не розглянута, діє заборона на мобілізацію.

“Тобто наявність доказу, що заява подана на розгляд, це страховка від мобілізації до моменту рішення комісії про відстрочку. У постанові тепер прописано, що коли адміністратор ЦНАП приймає пакет документів, він видає опис прийнятих документів з печаткою ЦНАП та підписом повноважної особи. Цей документ є підтвердженням, що заяву на відстрочку прийнято. Його варто зберігати", - наголосила Тарасенко. 

За словами адвокатки, вже наступного дня після подавання документів до ЦНАП - він буде у комісії. Термін розгляду не може перевищувати двох тижнів - це максимальний строк, протягом якого мають ухвалити рішення.

Нагадаємо, від листопада в Україні змінили правила оформлення відстрочок від мобілізації. Резерв+ став основним інструментом для отримання відстрочки. Вже доступні 10 типів відстрочок для оформлення онлайн. Окрім того, від 1 листопада цього року документи на відстрочку тепер прийматиме ЦНАП, але видаватиме документи — ТЦК та СП.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie