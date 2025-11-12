Що робити, якщо відстрочку автоматично не подовжено: адвокатка пояснила

Резерв+. / © ТСН.ua

Українцям, яким після 1 листопада не було подовжено відстрочку від мобілізації, треба йти до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), щоб продовжити її.

Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко в ефірі "Українського Радіо".

За її словами, існує дві категорії громадян, кому потрібно йти до ЦНАПу з документами. Перша - чоловіки, які вже мали відстрочку, але її автоматично не подовжили.

“Їм треба якомога швидше звернутися до ЦНАП, щоб вони змогли по суті продовжити, але з юридичної точки зору - оформити цю відстрочку. Друга категорія - ті, що ніколи не оформлювали відстрочку і зараз роблять це вперше. Вони так само звертаються до ЦНАП із повним пакетом документів", - наголосила адвокатка.

З її слів, різниця полягає в тому, що раніше до ТЦК треба було йти вже з підготовленою заявою затвердженої форми і пакетом документів, а тепер такої заяви немає.

"У ЦНАП ви надаєте документи (оригінали або належним чином засвідчені копії), на їхній підставі адміністратор вносить інформацію до програми і ця програма сама сформує відповідну заяву. А документи працівник відсканує. Їх передадуть до ТЦК та СП для розгляду комісією", - повідомила Тарасенко.

Адвокатка наголосила, що дуже важливо мати підтвердження подачі пакету документів на відстрочку. З її слів, у постанові Кабміну №560 зазначено, що від моменту, коли військовозобов’язаний подав заяву на відстрочку і доки ця заява не розглянута, діє заборона на мобілізацію.

“Тобто наявність доказу, що заява подана на розгляд, це страховка від мобілізації до моменту рішення комісії про відстрочку. У постанові тепер прописано, що коли адміністратор ЦНАП приймає пакет документів, він видає опис прийнятих документів з печаткою ЦНАП та підписом повноважної особи. Цей документ є підтвердженням, що заяву на відстрочку прийнято. Його варто зберігати", - наголосила Тарасенко.

За словами адвокатки, вже наступного дня після подавання документів до ЦНАП - він буде у комісії. Термін розгляду не може перевищувати двох тижнів - це максимальний строк, протягом якого мають ухвалити рішення.

Нагадаємо, від листопада в Україні змінили правила оформлення відстрочок від мобілізації. Резерв+ став основним інструментом для отримання відстрочки. Вже доступні 10 типів відстрочок для оформлення онлайн. Окрім того, від 1 листопада цього року документи на відстрочку тепер прийматиме ЦНАП, але видаватиме документи — ТЦК та СП.