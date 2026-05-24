Що робити, якщо військові ТЦК забрали водія і залишили авто посеред дороги

Працівники ТЦК можуть мобілізувати військовозобов’язаних українців не просто на вулиці, а в супермаркеті, громадському транспорті чи навіть у власному авто. Що робити, якщо ТЦК забирає військовозобов’язаного і залишає автівку посеред дороги?

Про те, що в такому випадку можуть зробити родичі та власники машини, розповіла Судово-юридична газета.

ТЦК мобілізували водія, а машину лишили посеред дороги: що робити

Під час проведення мобілізації військовозобов’язаних українців на вулиці працівники ТЦК та поліції порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без жодних протоколів.

У соціальних мережах ширяться відео, як працівники ТЦК витягають водіїв з автівок, везуть їх до ТЦК та СП, а автівка залишається стояти посеред дороги. З боку це має вигляд викрадення людини, однак для силовиків — проведення мобілізації.

Воєнний стан — не привід для беззаконня силових структур. Працівники ТЦК та поліції зобов’язані дотримуватися Конституції України, а саме ст. 19 про базовий правовий порядок держави.

Коли працівники ТЦК силоміць затримують та заштовхують у бус без повідомлення підстав людині, це вважається затриманням. Відповідно до ст. 29 Конституції та ст. 208 КПК, будь-яке позбавлення волі має бути формалізованим.

Адміністративне затримання не може тривати довше ніж 3 години. Під час такого затримання обов’язково має бути протокол. Відповідно до Конституції, працівники ТЦК не мають права без участі поліції та належних документів силоміць затримувати водіїв.

Затримати водія в його машині можуть ТЦК разом з поліцією, якщо вони мають офіційне звернення ТЦК про розшук особи. У такому разі затриманого мають право доставити до відділку поліції або ТЦК з обов’язковим складанням протоколу. Варто додати, що це мають бути патрульні авто, а не цивільні чи немарковані.

Якщо поліція забрала водія разом із ТЦК, а автівку лишила на дорозі, це ознака злочину за статтею 365 КК (перевищення повноважень) чи ст. 135 КК (залишення в небезпеці). Це за умови, що авто створює небезпечну ситуацію.

Якщо через покинутий працівниками поліції автомобіль мобілізованого станеться ДТП, пошкодження майна або загроза для інших учасників руху, це може стати підставою для кримінально-правової оцінки дій поліції.

У випадку подібних ситуацій із поліцією та ТЦК, ви маєте фіксувати все на відео, а також вимагати пред’явлення службових документів. Не виходьте з авто, якщо його блокують і не пояснюють підстави затримання.

Якщо вас примусово дістали з автівки, заберіть речі, документи, ключі від авто, публічно зафіксуйте, що машина на дорозі лишається без вашої згоди. Родичам або адвокату необхідно буде викликати поліцію, повідомити про незаконне позбавлення волі та покинутий транспортний засіб. А після цього евакуювати автомобіль.

Після цього варто звернутися до Державного бюро розслідувань із заявами про перевищення службових повноважень працівниками поліції. Використайте механізм звернення до слідчого судді за статтею 206 КПК України у випадках незаконного утримання особи.

Що буде з автомобілем, якщо поліція і ТЦК його лишать на дорозі

За законодавством України, у разі адміністративного затримання водія поліція зобов’язана забезпечити збереження його майна, зокрема залишеного без нагляду автомобіля. Будь-які дії з машиною (блокування, переміщення, передача) обов’язково фіксуються в протоколі затримання, окремому протоколі або акті.

Поліція ухвалює рішення ситуативно, оскільки детальної інструкції щодо передачі авто родичам немає. На практиці можливі три сценарії:

Охорона автомобіля безпосередньо на місці зупинки. Передача авто іншій особі, яка має право ним керувати (за наявності документів і ключів). Виклик евакуатора для доставки на спецмайданчик.

Тимчасове затримання та евакуація авто на спецмайданчик законні лише тоді, коли машина суттєво перешкоджає дорожньому руху, загрожує безпеці або є інші чіткі підстави.

Евакуація без цих підстав є незаконною і може бути оскаржена в суді для відшкодування збитків.

Потерпіла особа має право вимагати визнання дій протиправними через позов до окружного адміністративного суду щодо незаконного затримання й утримання без протоколу, недопуску до правової/медичної допомоги.

Також вона може вимагати стягнення моральної шкоди та виплати компенсації від держави, якщо дії силовиків були свавільними чи очевидно протизаконними. Крім того, передбачено право вимагати кримінальної відповідальності для посадових осіб шляхом подання заяви до ДБР.

ТЦК: останні новини

Нагадаємо, Верховна Рада не планує посилювати мобілізацію та залучати Нацполіцію до вручення повісток. Як повідомив народний депутат Максим Бужанський, чинне законодавство вже є достатньо жорстким і дозволяє ТЦК штрафувати порушників та арештовувати їхні рахунки через суд.

Проте цей інструмент не використовується на повну: з початку 2026 року заарештовано рахунки лише 6 тисяч ухилянтів (проти 30 тисяч за весь 2025 рік), а нові реформи Міноборони є лише спробою замінити виконання вже ухваленого закону.

Головна проблема полягає в тому, що ТЦК мають доступ до системи «Оберіг», але замість автоматичного виписування штрафів продовжують практику затримань на вулицях.

Наприклад, на початку 2025 року з понад 1,1 млн надісланих повісток з’явилися лише 50 тисяч осіб. При цьому в розшук оголосили 600 тисяч громадян, а штрафи виписали лише для 130 тисяч, виправдовуючи це браком коштів на відправлення рекомендованих листів.

