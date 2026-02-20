Що робити, якщо є відстрочка, але "Резерв+" показує розшук: поради юристів

Розшук від ТЦК та СП / © ТСН

Реклама

Якщо у людини є відстрочка від мобілізації, але в застосунку «Резерв+» висить статус «у розшуку«, це часто наслідок технічної помилки або маніпуляцій ТЦК та СП. Вирішити це можна трьома шляхами.

Про це написали на порталі «Юристи.UA».

Як знятися з розшуку, коли є відстрочка?

Чоловік на ім’я Артем з Одеси повідомив, що має оформлену через ЦНАП відстрочку через догляд за близькою особою. Вона відображається як у застосунку «Резерв+», так і в реєстрі «Оберіг». Водночас його внесли до розшуку через нібито відмову проходити ВЛК, хоча, за словами чоловіка, він фактично не отримував жодної повістки.

Реклама

Сплатити штраф

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що існує кілька шляхів вирішення ситуації зі зняттям із розшуку. Перший варіант — визнати порушення та сплатити штраф у розмірі 8500 грн.

Написати заяву до ТЦК

Другий варіант не передбачає сплати штрафу. Юрист зазначив, що, ймовірно, працівники ТЦК не оформлювали щодо чоловіка жодних офіційних документів — ані протоколів, ані постанов про порушення правил військового обліку. Відповідно, законних підстав для внесення даних про «штрафи» до реєстру може не бути.

«Отже, у цьому варіанті необхідно подати заяву до ТЦК із проханням видалити дані з Реєстру щодо порушення Вами правил ВО та відкликання звернення з НПУ. У разі, коли ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил ВО з Реєстру. Станом на зараз вже є позитивна судова практика по таких справах», — йдеться в повідомленні Айвазяна.

Скарга до вищих інстанцій

Третій варіант також передбачає звернення до ТЦК із заявою. Якщо ж там відмовлять, замість суду можна подати скаргу до обласного ТЦК або вищих інстанцій — наприклад, Генштабу чи Міноборони. У деяких випадках такий шлях дає результат не гірший за судовий і займає менше часу.

Реклама

Своєю чергою юрист Владислав Дерій наголосив, що в описаній ситуації розшук є незаконним, а справу слід закрити через сплив строків давності. Згідно зі статтею 38 КУпАП, це три місяці від дня виявлення порушення, але не пізніше року від моменту його вчинення. Він порадив Артему спочатку оскаржити розшук у досудовому порядку, звернувшись до ТЦК, а за потреби — подати позов до суду.

«Ви вже зараз можете особисто або „Укрпоштою“ рекомендованим листом звернутися до ТЦК із заявою про закриття справи та скасування розшуку, адже пройшли строки притягнення до адмінвідповідальності!» — пояснив юрист.

Він також нагадав, що стаття 247 КУпАП визначає підстави для закриття провадження: відсутність події або складу адміністративного правопорушення, а також сплив установлених законом термінів притягнення до відповідальності.

До слова, наявність штрафу чи запису про порушення правил обліку не заважає оформити відстрочку через «Резерв+». За словами адвоката Ярослава Турчина, процес повністю автоматизований: після запиту система самостійно перевіряє дані в ЄДЕБО. Так, наприклад, студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищий за попередній рівень освіти, можуть отримати відстрочку дистанційно, навіть якщо мають статус порушника або перебувають у розшуку.