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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1502
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2 хв

Що робити, якщо зупинили працівники ТЦК: пояснює адвокат

Адвокат розповів, що ТЦК не має права самостійно перевіряти документи. Де і як можуть діяти законно?

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

В Україні не існує чітко визначених місць, де співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) мають право перевіряти у громадян військово-облікові документи. Таким чином, подібні перевірки можуть відбуватися будь-де — зокрема, на вулицях, у громадському транспорті або навіть на блокпостах. Проте важливо знати, що і ці дії мають відбуватися в рамках закону.

Адвокат Данило Трясов у коментарі для РБК-Україна пояснив, як мають діяти органи влади та як захистити свої права.

Поліція і ТЦК: хто має повноваження

Поліцейські мають право перевіряти документи у чоловіків мобілізаційного віку. Йдеться про військово-облікові документи разом із посвідченням особи. Проте, за словами адвоката, співробітники ТЦК самостійно цього робити не можуть. Вони мають діяти лише в присутності поліцейських.

Натомість, у практиці все частіше трапляються випадки, коли ТЦК самостійно зупиняє громадян і вимагає документи — це є прямим порушенням закону.

Адвокат радить у подібних ситуаціях наполягати на фіксації усіх дій представників ТЦК та поліції за допомогою боді-камер. Це дозволить надалі оскаржити їхні дії у судовому порядку.

«У розшуку» — маніпуляція без правових підстав

Ще одне поширене порушення — коли представники ТЦК стверджують, що особа перебуває в розшуку. Юрист наголошує: це маніпуляція.

За Кримінальним процесуальним кодексом, у розшук може бути оголошена лише підозрювана особа, яка ухиляється від слідства. ТЦК не має жодних повноважень самостійно визначати когось як «у розшуку».

Також, згадки про «кабінет Резерв+» як доказ розшуку — юридично безпідставні, оскільки цей онлайн-сервіс не закріплений законодавчо.

Як діяти, якщо вас затримують: чіткий алгоритм

У разі неправомірних дій з боку ТЦК чи поліції, адвокат радить:

  • вимагати ухвалу суду про розшук (якщо вам про нього говорять);

  • дізнатися, в межах якого кримінального провадження ви фігуруєте та який маєте статус;

  • зателефонувати адвокату;

  • викликати слідчо-оперативну групу за номером 102;

  • повідомити, що звернетеся до ДБР щодо перевищення повноважень;

  • інформувати уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Також слід пам’ятати: поліція не має права самостійно доставляти громадянина до ТЦК без оформлення відповідного протоколу про адміністративне затримання. А вже після цього передавання особи до ТЦК має супроводжуватись складанням нового документа — протоколу про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, Міноборони розглядає можливість поступового переведення більшості процесів, пов’язаних із військовим обліком, у цифровий формат через застосунок «Резерв+».

Цей сервіс був запущений у травні минулого року і дозволяє оновлювати персональні дані, а також подавати заяви на відстрочку від мобілізації.

У перспективі планується повністю замінити фізичне відвідування ТЦК та СП онлайн-інструментами. Втім, наразі Міністерство ще не отримало достатньо позитивного зворотного зв’язку щодо ефективності віддаленого формату.

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