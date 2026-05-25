Що робити під час масованої атаки: експерт пояснив, як діяти і що підготувати

Під час масованих російських атак українцям не варто покладатися на імпровізацію чи спонтанні рішення. Маршрут до найближчого укриття необхідно продумати ще до сигналу тривоги, а всі базові речі для екстреної евакуації мають бути підготовлені заздалегідь.

Про це заявив експерт із комплексної безпеки Руслан Болгов в ефірі «Київ 24».

За його словами, у критичній ситуації люди часто втрачають дорогоцінний час через паніку або нерозуміння, куди саме потрібно рухатися.

«Шлях евакуації треба знати настільки добре, щоб у темряві чи задимленні рухатися майже автоматично», — наголосив Болгов.

Експерт радить кожній родині заздалегідь визначити кілька маршрутів до укриттів, особливо якщо основний шлях може бути заблокований уламками чи транспортом.

Також важливо мати готову тривожну валізу з документами, водою, аптечкою, зарядними пристроями, ліхтариком та мінімальним запасом речей для можливої ночівлі у безпечному місці.

Діти і літні люди потребують особливої уваги під час повітряних тривог

Окрему увагу Болгов радить приділити дітям та літнім людям. Вони мають чітко знати алгоритм дій під час повітряної тривоги та місце збору родини.

Експерт підкреслює, що регулярне повторення простих дій та завчасна підготовка можуть суттєво знизити ризики під час масованих обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, армія РФ завдала удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Там наслідок ударів пошкоджено житловий багатоповерховий будинок. А кількість постраждалих стнаовить щонайменше десятеро людей.

Також ворог вранці 25 травня атакував Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок влучання ворожого БпЛА в місті спалахнула автівка. За попередніми даними, постраждалих немає.

