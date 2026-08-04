Що робити після вручення повістки: у ТЦК пояснили правильний порядок дій

Що робити після вручення повістки

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Отримання повістки вимагає від військовозобов’язаних дотримання низки прописаних у законі вимог, крім того, що потрібно з’явитися до ТЦК у зазначений день. Що робити, якщо ви отримали повістку? Ділимося правильним алгоритмом дій.

Про це розповіли в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Що робити після отримання повістки

У ТЦК наголошують: порядок дій після вручення документа регулюється урядовим Порядком проведення призову під час мобілізації, а його порушення тягне за собою відповідальність.

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Після отримання повістки військовозобов’язані повинні прибути у визначене місце й час, що вказані у документі. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу, військово-обліковий документ, а також інші документи, які можуть бути зазначені у повістці.

Якщо ви з поважних причин не можете прибути до ТЦК у найкоротші строки, потрібно повідомити про це районний (міський) ТЦК та СП, а також надати документи, які свідчать про вашу неможливість прибути.

Які причини вважаються поважними для неявки до ТЦК

Усі причини, через які людина не змогла вчасно з’явитися за викликом, мають бути підтверджені документально. У законі прописані випадки, за яких військовозобов’язаних не покарають за неявку до ТЦК.

Серед них:

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стан здоров’я;

смерть близького родича;

стихійне лихо;

інші події, що об’єктивно унеможливили візит до військкомату.

Щойно перешкода зникає, громадянин має відразу прибути до ТЦК та СП. Чекати на новий виклик чи повторну повістку в цьому випадку не потрібно.

Окрім цього, вже під час перебування в територіальному центрі комплектування військовозобов’язаний повинен виконувати всі законні вимоги посадовців: надати необхідні папери для уточнення облікових даних, пройти медичний огляд та взяти участь в інших процедурах.

Що буде, якщо не прийти до ТЦК після повістки

Нагадаємо, в Україні під час дії воєнного стану повістку від ТЦК можуть вручити особисто або надіслати рекомендованим листом поштою на зареєстровану чи оновлену адресу проживання.

Офіційний документ може бути виписаний на паперовому бланку або сформований в електронному вигляді з QR-кодом, а факт його надсилання фіксується в системі «Оберіг». Забрати лист із пошти потрібно протягом трьох днів, після чого військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК у строк від 7 до 10 діб залежно від населеного пункту.

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Ігнорування належним чином врученої повістки тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність за статтями КУпАП та ККУ. За первинну неявку за викликом передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень, а також оголошення порушника в розшук.

Систематичні порушення тягнуть за собою суттєві правові обмеження, а нез’явлення за «бойовою повісткою» кваліфікується як ухилення від мобілізації (ст. 336 ККУ) і карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

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