Що робити водієві під час незаконної зупинки поліцією: покрокова інструкція

Патрульна поліція

Поліцейські в Україні мають право зупинити автомобіль лише за підставами, які передбачені ст. 35 Закону України «Про Національну поліцію». В усіх інших випадках дії правоохоронців можна кваліфікувати як грубе порушення права на свободу пересування.

Про це нагадує видання uamotors.

У разі безпідставної зупинки транспортного засобу поліцейськими, потрібно реагувати юридично грамотно, зберігаючи спокій та впевненість.

Експерти радять водію залишатися в автомобілі та розпочати відеозапис ситуації на телефоні чи реєстраторі — це абсолютно законно. Під запис потрібно вимагати від поліцейського представитися, показати посвідчення та чітко назвати підставу зупинки.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про Національну поліцію», зупинка автомобіля допускається під час порушення правил дорожнього руху, при наявності ознак технічної несправності, у разі розшуку транспортного засобу тощо.

Якщо підстава зупинки не належить до визначеного законом переліку, потрібно спокійно повідомити про це поліцейському та наголосити, що його дії можуть мати дисциплінарні або навіть кримінальні наслідки через перевищення повноважень.

Якщо неправомірні дії продовжуються, варто зателефонувати на 102 та викликати інший патруль для фіксації ситуації.

Наступним кроком повинна стати письмова скарга на дії поліцейських до керівництва поліції або ДБР. До скарги потрібно додати відео та інші докази, щоб збільшити шанси на реальне покарання порушника.

Навіть якщо поліцейський уникне покарання за незаконну зупинку, сама наявність скарги стане для нього стримувальним фактором у майбутньому.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.