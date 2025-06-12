Що ще можна встигнути посадити в червні: список культур та сприятливих дат

Що садити в червні 2025 / © Freepik

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Станом середину червня в Україні триває період теплої, стабільної погоди. Проте ближче до кінця місяця прогнозується спека та ризик посухи. Це впливає на вибір культур для висадки — одні люблять прохолоду, інші краще ростуть в розігрітому ґрунті.

Що садити у середині червня (з 10 по 20 число)

Огірки (повторний посів) — для серпнево-вересневих урожаїв.

Кабачки, цукіні, патисони — у відкритий ґрунт, якщо немає заморозків.

Базилік, майоран — теплолюбні прянощі, які процвітають на сонці.

Броколі (для осені) — через розсаду або прямий посів.

Пізня морква — ідеальна для зимового зберігання.

Що садити в кінці червня (з 20 по 3 число)

Кінець місяця принесе спеку та ризик посухи. У цей період краще висаджувати посухостійкі культури: кукурудзу, витку квасолю, цикорій, ендивій. Для осіннього збору варто висіяти кольрабі й савойську капусту на розсаду.

Що не варто садити в червні

Не рекомендовано у червні садити картоплю — через високі температури можливе гниття або хвороби, зокрема фітофтороз. Також небажано сіяти томати з насіння (тільки розсадою) та горох — адже він погано переносить спеку.

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Сприятливі дати для посіву в червні

Сприятливими днями для посіву вважаються 12–14, 17, 18, 21 і 22 червня. Несприятливими — 15, 16 та 24–26 червня.

Раніше ми розповідали, чим підживити троянди у червні, щоб пишно цвіли до глибокої осені.