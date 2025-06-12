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Що ще можна встигнути посадити в червні: список культур та сприятливих дат
У червні 2025 року погода розділиться на дві фази: стабільне тепло та спекотливий кінець місяця. Що садити, щоб не залишитися без урожаю?
Станом середину червня в Україні триває період теплої, стабільної погоди. Проте ближче до кінця місяця прогнозується спека та ризик посухи. Це впливає на вибір культур для висадки — одні люблять прохолоду, інші краще ростуть в розігрітому ґрунті.
Що садити у середині червня (з 10 по 20 число)
Огірки (повторний посів) — для серпнево-вересневих урожаїв.
Кабачки, цукіні, патисони — у відкритий ґрунт, якщо немає заморозків.
Базилік, майоран — теплолюбні прянощі, які процвітають на сонці.
Броколі (для осені) — через розсаду або прямий посів.
Пізня морква — ідеальна для зимового зберігання.
Що садити в кінці червня (з 20 по 3 число)
Кінець місяця принесе спеку та ризик посухи. У цей період краще висаджувати посухостійкі культури: кукурудзу, витку квасолю, цикорій, ендивій. Для осіннього збору варто висіяти кольрабі й савойську капусту на розсаду.
Що не варто садити в червні
Не рекомендовано у червні садити картоплю — через високі температури можливе гниття або хвороби, зокрема фітофтороз. Також небажано сіяти томати з насіння (тільки розсадою) та горох — адже він погано переносить спеку.
Сприятливі дати для посіву в червні
Сприятливими днями для посіву вважаються 12–14, 17, 18, 21 і 22 червня. Несприятливими — 15, 16 та 24–26 червня.
Раніше ми розповідали, чим підживити троянди у червні, щоб пишно цвіли до глибокої осені.