Що сталося на Черкащині після нічної атаки РФ
Уночі росіяни влаштували повітряну атаку по Черкащині. Минулося без жертв та постраждалих, але є руйнування.
У Черкаській області вночі лунали вибухи — ворог атакував регіон.
Про наслідки повідомили в ОВА.
«Ніч з численними ворожими атаками. У межах області силами та засобами ППО знешкоджено 30 російських БпЛА. Травмованих немає — і це найголовніше. Однак уламки завдали чималої шкоди житловій інфраструктурі», — уточнив очільник ОВА Ігор Табурець.
Ситуація у районах на ранок:
Черкаський район. Тут пошкоджено вікна й покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску.
Золотоніський район. За попередніми даними, уламками понівечено 15 будинків, 2 автомобілі.
Уманський район. Вибуховою хвилею тут вибило кілька вікон.
Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку по Києву та області, застосувавши дрони та різні типи ракет. Є численні влучання, зокрема в житлові багатоповерхівки. За попередньою інформацією, загинули троє людей. У Києві поранення отримали понад 20 мешканців, ще шестеро — в області.