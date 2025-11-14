Що сталося на Черкащині після нічної атаки РФ

Наслідки атаки: Фото: ОВА Черкащини

У Черкаській області вночі лунали вибухи — ворог атакував регіон.

Про наслідки повідомили в ОВА.

«Ніч з численними ворожими атаками. У межах області силами та засобами ППО знешкоджено 30 російських БпЛА. Травмованих немає — і це найголовніше. Однак уламки завдали чималої шкоди житловій інфраструктурі», — уточнив очільник ОВА Ігор Табурець.

Ситуація у районах на ранок:

Черкаський район. Тут пошкоджено вікна й покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску.

Золотоніський район. За попередніми даними, уламками понівечено 15 будинків, 2 автомобілі.

Уманський район. Вибуховою хвилею тут вибило кілька вікон.

Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку по Києву та області, застосувавши дрони та різні типи ракет. Є численні влучання, зокрема в житлові багатоповерхівки. За попередньою інформацією, загинули троє людей. У Києві поранення отримали понад 20 мешканців, ще шестеро — в області.