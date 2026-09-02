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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
612
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3 хв

Що сталося з могилою Діда Панаса: нові кадри з Байкового кладовища здивували українців

Пам’ять про знаменитого казкаря, схоже, не зникає: біля його портрета на надгробній плиті досі лежать квіти.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Могила Петра Векслярова (Діда Панаса)

Могила Петра Векслярова (Діда Панаса) / © скриншот з відео

У Мережі з’явилися нові кадри з місця поховання легендарного українського актора та телеведучого Петра Весклярова, відомого мільйонам глядачів як Дід Панас.

Відео з Байкового кладовища у Києві опублікували на YouTube-каналі «Вінтажний блогер».

На кадрах видно, що могила актора нині заростає дикою рослинністю та бур’янами. Водночас пам’ять про знаменитого казкаря, схоже, не зникає: біля його портрета на надгробній плиті досі лежать квіти.

Надмогильна плита Петра Весклярова розташована на одній із терас колумбарію Байкового кладовища, поруч із пішохідною доріжкою. Вона виготовлена із сіро-червоного граніту, а напис на ній лаконічно повідомляє: «Заслужений артист України. ВЕСКЛЯРОВ Петро Юхимович. 9.VI.1911 — 5.I.1994».

Поруч із написом закріплений портрет актора в його знаменитому образі — у вишиванці та з характерними вусами. Попри зарості дикого винограду та бур’яни навколо надгробка, біля портрета залишають скромні штучні квіти.

Дід Панас, якого знали кілька поколінь

Петро Вескляров був видатним українським актором театру і кіно та телеведучим. Широку популярність він здобув завдяки ролі Діда Панаса у вечірній дитячій програмі «На добраніч, діти!».

Його традиційне привітання «Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка!» стало одним із символів українського телебачення та дитинства для кількох поколінь.

Вескляров народився 10 червня 1911 року в Тальному на Черкащині. При народженні його звали Пінхас Хаїмович Векслер.

Під час Другої світової війни майбутній актор потрапив у німецький полон. Йому вдалося втекти та вижити. За поширеною біографічною версією, саме тоді він змінив ім’я на українське — Петро Вескляров.

Чверть століття в образі казкаря

У ролі Діда Панаса Вескляров незмінно виходив в ефір із 1962 до 1986 року. Однією з характерних деталей його образу була українська вишиванка.

Через це радянське керівництво неодноразово намагалося закрити програму або замінити телеведучого, звинувачуючи його в українському націоналізмі. Однак після масових протестів і численних листів від глядачів актора повертали до ефіру.

Окремою частиною народної міфології навколо Діда Панаса стала історія про нібито сказану ним після завершення казки в прямому ефірі нецензурну фразу «Отака х**ня, малята». Водночас жодних архівних записів, відео чи документальних підтверджень того, що такий випадок справді стався, не існує.

Сучасники та колеги Весклярова розповідали, що він надзвичайно відповідально ставився до роботи в ефірі та з великою повагою ставився до дітей. Тому достовірність цієї історії залишається під сумнівом.

Жив скромно і помер у 1994 році

Попри всенародну популярність, Петро Вескляров жив дуже скромно — у невеликій київській квартирі.

Актор помер 5 січня 1994 року у віці 82 років. Його прах поховали у колумбарії на Байковому кладовищі в Києві.

Сьогодні місце поховання легендарного Діда Панаса нагадує про те, наскільки швидко змінюється міський простір і зникають сліди минулої епохи. Водночас квіти біля його портрета свідчать, що образ казкаря, який десятиліттями приходив у домівки українців із телевізійного екрана, досі залишається пам’ятним для його глядачів.

Нагадаємо, раніше на похорон популярного українського блогера Діда Толі, який був героєм багатьох мемів у соцмережах, прийшло дуже мало людей.

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