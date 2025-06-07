Що стане перемогою України у війні з Росією: реалістична відповідь Грицака

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Перемогою для України у війні з Росією стане її вихід за межі простору держави-агресорки та долучення до Євросоюзу, де неможлива війна між сусідами.

Про це сказав український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю для LIGA.net.

«Перемога України — це вийти з тіні Росії. Але ми розуміємо, що не можемо вийти з тіні Росії самим, бо небезпечно. Тому проблемою перемоги України є, вийшовши з одного простору, увійти в інший простір. Простір, де є територія миру і де не можлива війна між сусідами. Це є Європа. І цей процес почався, тому що війна його прискорила», — наголосив він.

Реклама

При цьому Ярослав Грицак додав, що невідомо, в яких кордонах Україна зможе долучитися до Євросоюзу.

«Той момент, коли Україна або максимально наблизиться, або стає членом Євросоюзу — це вже буде перемога», — додав історик.

За його словами, соціологія показує, що українці дедалі менше сподіваються на повернення до кордонів 1991 чи навіть 2022 року.

«Зараз ми не думаємо про поразку Росії. Тому історичною перемогою України було би те, щоб довести Росію до такого стану, коли вона не зможе чи не захоче воювати з Україною», — зазначив Грицак.

Реклама

Нагадаємо, Ярослав Грицак вважає, що пермир’я у війні з Росією цього року може не розпочатися, оскільки від початку переговорів до припинення вогню зазвичай минає багато часу.