Що стане єдиною ефективною гарантією безпеки для України: у Третій штурмовій відповіли

Війна Росії проти України / © ТСН

Реклама

Росія ніколи не дотримується своїх обіцянок у будь-яких форматах щодо припинення вогню. Єдиною дієвою гарантією безпеки для України є розміщення військових НАТО або США у зоні бойових дій.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав підполковник 3-го армійського корпусу Максим Жорін.

За словами військового, жодного разу від 2014 року перемир’я, затишшя або паузи не працювали. Жорін наголошує: з росіянами це загалом неможливо. Міжнародні організації, місії, підписані папери з розділенням (земля, море, повітря) — усе це не працює.

Реклама

«Треба усвідомлювати, що б росіяни не обіцяли, які б гарантії нам не давали, це все одно буде пауза. Її Україна має використати у своїх інтересах», — зауважив Жорін.

На думку Жоріна, гарантіями безпеки могла б бути присутність військових НАТО або США безпосередньо на лінії розмежування. Але наразі країни не демонструють готовність до цього.

«У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян — стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа ходитиме, наче в кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк знову відбуватиметься», — констатував підполковник.

Лише у разі присутності військових з країн НАТО на фронті, наголошує Жорін, росіяни двічі подумають, перш ніж вдаватися до будь-яких дій.

Реклама

Раніше йшлося про те, що західні лідери пообіцяли розробити гарантії для захисту будь-якої мирної угоди в Україні, які мають запобігти нападу Росії у майбутньому. Проте конкретних деталей наразі немає. Ба більше, загалом невідомо, що це може означати і який внесок можуть зробити США.

Білий дім заявив, мовляв, Росія погодилася на те, що США нададуть Україні «захист на кшталт НАТО» після закінчення бойових дій.

Кремль не підтвердив цю інформацію. Втім, Україна, Велика Британія і західні союзники заявляють, що деталі післявоєнної угоди про безпеку будуть остаточно узгоджені вже протягом найближчих днів.