Що станеться, коли Україна припинить воювати: The Economist проаналізував основні небезпеки повоєнної країни

Незважаючи на те, що Росія продовжує боротьбу за Донбас, обидві країни наближаються до межі своїх військових можливостей. Про це свідчать як високий рівень дезертирства, так і громадські настрої.

Про це пише The Economist.

Настрої українців: 59% опитаних Ukraine Rating Group погодилися б на компроміс щодо фактичної втрати території, якщо це призведе до припинення вогню.

Настрої росіян: 58% респондентів Russian Field підтримали б припинення вогню без попередніх умов.

Мало хто вірить, що буде формальний мир, але більшість очікує паузи. Валерій Залужний, нині посол у Лондоні, наголошує, що сприйняття успіху залежить не лише від території:

«Важливо не лише те, де проходить лінія [припинення вогню], але й те, що розташовано за цією лінією і що… у головах людей».

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер раніше бачив Україну як міст між Сходом і Заходом, але після 2022 року, на його думку, єдиний вихід — прийняти її до НАТО, щоб убезпечити Європу. Однак, зараз перспектива членства України в західних структурах здається примарною.

Історик Найл Фергюсон констатує: «Дональд Трамп викреслив Сполучені Штати зі сценарію. Це війна Європи».

Крім того, членство в НАТО практично виключено, а шанси на вступ до ЄС видаються «дедалі сумнівнішими» через втому та зміну громадської думки в ключових державах-членах, наприклад, у Польщі.

Ризики внутрішньої політики

Чотири роки війни породили ідею України як нової середньої держави — західноорієнтованої, але неприєднаної. Більшість українців (52%) віддають перевагу стабільному фінансуванню та озброєнню українських сил, а не розгортанню іноземних військ (35%).

Однак, найбільший ризик ховається всередині країни. Історик Ярослав Грицак пояснює, що традиція мілітаризованої демократії добре служила Україні під час війни, але робить її вразливою в мирний час.

Найефективніші підрозділи є напівавтономними арміями з власними політичними ресурсами та лояльністю. Після припинення бойових дій:

Вони можуть повернутися до переслідування власних інтересів.

Відчуття підведення союзниками вже підживлює обурення щодо Заходу.

Питання корупції, нерівності та ведення війни можуть призвести до зведення рахунків.

Фахівці попереджають: важка робота щодо справжніх реформ ще попереду.

