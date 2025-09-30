ТСН у соціальних мережах

Що станеться, коли Україна припинить воювати: The Economist проаналізував основні небезпеки повоєнної країни

Перспектива вступу України до НАТО та ЄС стає дедалі сумнівнішою через втому Заходу та заяви Дональда Трампа про «викреслення США зі сценарію», а настрої українців змінюються в бік «неприєднаної середньої держави». Історики попереджають: напівавтономні армії та корупція становлять найбільший ризик для країни в мирний час.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Незважаючи на те, що Росія продовжує боротьбу за Донбас, обидві країни наближаються до межі своїх військових можливостей. Про це свідчать як високий рівень дезертирства, так і громадські настрої.

Про це пише The Economist.

  • Настрої українців: 59% опитаних Ukraine Rating Group погодилися б на компроміс щодо фактичної втрати території, якщо це призведе до припинення вогню.

  • Настрої росіян: 58% респондентів Russian Field підтримали б припинення вогню без попередніх умов.

Мало хто вірить, що буде формальний мир, але більшість очікує паузи. Валерій Залужний, нині посол у Лондоні, наголошує, що сприйняття успіху залежить не лише від території:

«Важливо не лише те, де проходить лінія [припинення вогню], але й те, що розташовано за цією лінією і що… у головах людей».

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер раніше бачив Україну як міст між Сходом і Заходом, але після 2022 року, на його думку, єдиний вихід — прийняти її до НАТО, щоб убезпечити Європу. Однак, зараз перспектива членства України в західних структурах здається примарною.

Історик Найл Фергюсон констатує: «Дональд Трамп викреслив Сполучені Штати зі сценарію. Це війна Європи».

Крім того, членство в НАТО практично виключено, а шанси на вступ до ЄС видаються «дедалі сумнівнішими» через втому та зміну громадської думки в ключових державах-членах, наприклад, у Польщі.

Ризики внутрішньої політики

Чотири роки війни породили ідею України як нової середньої держави — західноорієнтованої, але неприєднаної. Більшість українців (52%) віддають перевагу стабільному фінансуванню та озброєнню українських сил, а не розгортанню іноземних військ (35%).

Однак, найбільший ризик ховається всередині країни. Історик Ярослав Грицак пояснює, що традиція мілітаризованої демократії добре служила Україні під час війни, але робить її вразливою в мирний час.

Найефективніші підрозділи є напівавтономними арміями з власними політичними ресурсами та лояльністю. Після припинення бойових дій:

  • Вони можуть повернутися до переслідування власних інтересів.

  • Відчуття підведення союзниками вже підживлює обурення щодо Заходу.

  • Питання корупції, нерівності та ведення війни можуть призвести до зведення рахунків.

Фахівці попереджають: важка робота щодо справжніх реформ ще попереду.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников озвучив тривожний прогноз щодо подальшого розвитку російсько-українського конфлікту. Він попередив, якщо до певного терміну ситуація не буде врегульована, світ може зіткнутися з початком «великої війни». За його словами, цей термін обумовлений історичними прикладами та «математичними формулами».

