Що станеться, коли Україна припинить воювати: The Economist проаналізував основні небезпеки повоєнної країни
Перспектива вступу України до НАТО та ЄС стає дедалі сумнівнішою через втому Заходу та заяви Дональда Трампа про «викреслення США зі сценарію», а настрої українців змінюються в бік «неприєднаної середньої держави». Історики попереджають: напівавтономні армії та корупція становлять найбільший ризик для країни в мирний час.
Незважаючи на те, що Росія продовжує боротьбу за Донбас, обидві країни наближаються до межі своїх військових можливостей. Про це свідчать як високий рівень дезертирства, так і громадські настрої.
Про це пише The Economist.
Настрої українців: 59% опитаних Ukraine Rating Group погодилися б на компроміс щодо фактичної втрати території, якщо це призведе до припинення вогню.
Настрої росіян: 58% респондентів Russian Field підтримали б припинення вогню без попередніх умов.
Мало хто вірить, що буде формальний мир, але більшість очікує паузи. Валерій Залужний, нині посол у Лондоні, наголошує, що сприйняття успіху залежить не лише від території:
«Важливо не лише те, де проходить лінія [припинення вогню], але й те, що розташовано за цією лінією і що… у головах людей».
Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер раніше бачив Україну як міст між Сходом і Заходом, але після 2022 року, на його думку, єдиний вихід — прийняти її до НАТО, щоб убезпечити Європу. Однак, зараз перспектива членства України в західних структурах здається примарною.
Історик Найл Фергюсон констатує: «Дональд Трамп викреслив Сполучені Штати зі сценарію. Це війна Європи».
Крім того, членство в НАТО практично виключено, а шанси на вступ до ЄС видаються «дедалі сумнівнішими» через втому та зміну громадської думки в ключових державах-членах, наприклад, у Польщі.
Ризики внутрішньої політики
Чотири роки війни породили ідею України як нової середньої держави — західноорієнтованої, але неприєднаної. Більшість українців (52%) віддають перевагу стабільному фінансуванню та озброєнню українських сил, а не розгортанню іноземних військ (35%).
Однак, найбільший ризик ховається всередині країни. Історик Ярослав Грицак пояснює, що традиція мілітаризованої демократії добре служила Україні під час війни, але робить її вразливою в мирний час.
Найефективніші підрозділи є напівавтономними арміями з власними політичними ресурсами та лояльністю. Після припинення бойових дій:
Вони можуть повернутися до переслідування власних інтересів.
Відчуття підведення союзниками вже підживлює обурення щодо Заходу.
Питання корупції, нерівності та ведення війни можуть призвести до зведення рахунків.
Фахівці попереджають: важка робота щодо справжніх реформ ще попереду.
Нагадаємо, журналіст Віталій Портников озвучив тривожний прогноз щодо подальшого розвитку російсько-українського конфлікту. Він попередив, якщо до певного терміну ситуація не буде врегульована, світ може зіткнутися з початком «великої війни». За його словами, цей термін обумовлений історичними прикладами та «математичними формулами».