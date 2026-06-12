Що стоїть за листом Зеленського до Путіна: пояснення Кулеби

Дмитро Кулеба / © ТСН

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Дипломатичний тиск на Росію через лист президента Володимира Зеленського до російського населення є стратегічною інвестицією, яка має на меті стимулювати внутрішнє невдоволення в РФ.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу «1+1» у межах марафону «Єдині новини».

Лист Зеленського до Путіна — чому це гарна ідея

Аналізуючи ініціативу президента, Кулеба наголосив на важливості інформаційного впливу на російське суспільство. За його словами, хоча миттєвого результату такі дії не приносять, вони створюють передумови для майбутніх внутрішніх протестів у РФ.

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«Він, знаєте, цей лист, це добриво в ґрунт, яке має сіяти, сприяти паросткам сумнівів і вагань, гніву і протесту в Росії. В моменті воно нічого не змінює, як і підливання цього добрива в розсаду, але потім з цього виростає. І в цьому плані це була інвестиція в негативне майбутнє Росії», — зазначив Дмитро Кулеба.

За словами Дмитра Кулеби, США не відмовлялися від переговорів, але процес зупинився. Вашингтон не наважується на жорсткий тиск на Путіна, а сама Росія не може переломити ситуацію на полі бою на свою користь.

На думку дипломата, успіхи України на полі бою не стануть для Путіна приводом до переговорів. Навпаки, російський диктатор обратиме шлях подальшої ескалації.

«Якщо ми не будемо по них бити, він все одно нас битиме. А якщо ми будемо бити, він все одно нас битиме. Тому краще вже бити», — резюмував Кулеба.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Володимир Зеленський написав відкритий лист до російського диктатора Володимира Путіна, бо канал переговорів із Романом Абрамовичем не спрацював.

Раніше Путін зробив абсурдні заяви, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні. Також він видав нову теорію про причини розширення НАТО.

Також Путін заявив про наміри збільшити інтенсивність атак по інфраструктурних об’єктах на території України.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року.

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