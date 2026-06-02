Що стоїть за масованими атаками РФ по Україні: експерт назвав дві причини

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія завдала по Україні одного з найбільших ударів від початку великої війни. Наша протиповітряна оборона збила 642 ворожі ракети та дрони, але близько 66 снарядів усе ж влучили в цілі.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на офіційні дані Повітряних сил ЗСУ.

Чому Путін посилив масовані атаки на Україну

Кореспондент видання Айвор Беннет назвав дві ключові причини, які спонукали очільника Кремля Володимира Путіна вдатися до такої масштабної атаки. Першим чинником є спроба створити позитивний інформаційний привід для внутрішнього російського споживача.

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За словами журналіста, на тлі успішних українських ударів по нафтопереробних підприємствах РФ і відсутності значних просувань на фронті Путін намагався продемонструвати здатність захистити населення та завдати удару у відповідь. Проте кореспондент назвав це не свідченням сили, а ознакою відступу та спробою зберегти власний авторитет всередині країни.

Другою причиною масованого обстрілу Беннет вважає намір Кремля повернути увагу президента США Дональда Трампа до війни в Україні. Наразі через загострення ситуації на Близькому Сході американська адміністрація зменшила фокус на українському питанні, а процес мирних переговорів перебуває на паузі.

Журналіст зауважив, що економічна ситуація в РФ погіршується: потенційні американські інвестиції заблоковані, а західні санкції продовжують діяти. Це створює серйозну проблему для Кремля щодо спроможності довгостроково фінансувати воєнні дії.

У підсумку Беннет назвав цю атаку спробою Москви змусити США повернутися до переговорного процесу та одночасним попередженням про можливе погіршення ситуації в разі ігнорування російських умов.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський попередив про загрозу нового масованого обстрілу України найближчої ночі.

Також він повідомляв, що РФ може посилити атаки на підприємства, які розвивають ракетні системи та засоби протиракетного захисту.

До слова, російські війська можуть використовувати гіперзвукові ракети «Циркон» для повторних ударів по українських містах, очікуючи, поки на місці першого влучання виникне пожежа.

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