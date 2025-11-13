Депутатка з Одеси обурилася відключеннями світла і не розуміє, чому в країні дефіцит електроенергії (відео)

Депутатка Анастасія Большедворова / © Facebook

Депутатка Одеської міської ради від фракції «Європейська Солідарність» Анастасія Большедворова викликала резонанс у соціальних мережах, опублікувавши емоційне відеозвернення. У ньому вона висловила повне нерозуміння причин перебоїв з електропостачанням в Україні та зажадала негайних пояснень від влади.

Про це вона написала у своєму дописі в Threads.

За словами депутатки, вона не розуміє, чому немає «жодних конструктивних пояснень, куди дівається електрика, і чому нам різко не вистачає».

«Стабілізаційні відключення світла без проявлення світла — на що то бляха таке і як довго триватиме. Жодних конструктивних пояснень, куди дівається електрика, і чому нам різко не вистачає. Яким чином пошкоджені наші станції та на скільки критично», — написала депутатка.

Кульмінацією звернення стала її думка про те, що громадян нібито вводять в оману.

«Не знаю як ви, а я відчуваю що з нас роблять дурачків. Не приємно!» — додала вона, вимагаючи прозорості.

Іронії ситуації додає те, що, попри займану політичну посаду та очевидну обізнаність про тривалу війну Росії проти України та її цілеспрямовані атаки на енергосистему, пані Большедворова публічно демонструє, що причини енергетичної кризи є для неї загадкою.

Допис депутатки у соцмережах. / © Скріншот

Наприкінці свого допису депутатка перейшла до побутових питань: «Поділіться, що у вас, генератор, батарея, і якщо друге — то яка саме? А то я знов електрично гола!»

Обурення депутатки, що перебуває в Одесі, де систематичні удари дронів по енергетичних об’єктах є щотижневою реальністю, швидко стало предметом обговорення в Мережі. Зокрема у коментарях користувачі дуже гостро відреагували на заяву депутатки:

Рекація користувачів. / © Скріншот

Навіть у ДТЕК не змогли змовчати і разом з громадським активістом Сергієм Стерненком прокоментували допис депутатки:

Реакція користувачів. / © Скріншот

Ймовірно, депутатка Одеської міської ради від фракції «Європейська Солідарність» Анастасія Большедворова не читає наші новини про ситуацію з енергетикою в Україні.

А для вас, і не тільки, ми нагадаємо, що в Україні ситуація з електропостачанням може залишатися складною ще близько двох тижнів через поновлення російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Покращення очікується приблизно у 20-х числах листопада, однак навіть тоді графіки відключень електроенергії продовжать діяти.

Раніше член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив, що відключення світла в Україні діятимуть щонайменше до кінця опалювального сезону — до весни.

Зауважимо, зараз у Києві одні з найбільших обмежень щодо відключення світла. Одна з причин, яку назвав доктор технічних наук Станіслав Ігнатьєв — це суттєво пошкоджено Трипільську ТЕЦ, яка фактично забезпечила місто Київ.

Також через дефіцит електроенергії по всій Україні 13 листопада знову запроваджуються графіки відключень світла. Зокрема, вже відомі графіки для столиці, Київської, Одеської, Дніпропетровської областей.

Проте наразі не очікується, що в Україні у найближчі кілька днів ситуація з електропостачанням значно покращиться.