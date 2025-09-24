Що Україна може протиставити "грубим ракетам" Росії: Зеленський відповів

Володимир Зеленський в ООН / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський відповів, що Україна може протиставити у відповідь на «грубі ракети» диктаторів.

Про це глава держави сказав під час дебатів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

«У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах, але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя», — заявив він.

Крім того, Зеленський звернув увагу на важливість морських дронів.

«Контроль на морі раніше залежав від великих флотів. Сьогодні ми завдяки морським дронам зуміли домогтися того, що Росія змушена була вивезти залишки свого флоту в далекі порти. Росія просто не залишила нам іншого вибору», — каже президент.

На завершення, Зеленський нагадав міжнародній спільноті про ефективну операцію «Павутина» по російських військових аеродромах, яку СБУ реалізувала 1 червня. За його словами, операція «Павутина», коли дешеві дрони знищили десятки дуже дорогих стратегічних російських бомбардувальників стала справжнім прикладом того, що нові види озброєнь можуть зробити зі старими видами ураження.

«Нічого б не сталося, якби Путін не розпочав повномасштабне вторгнення, війну. Кожен рік, коли ця війна триває, зброя стає ще смертельнішою, і лише Росію можна обвинувати в цьому», — підсумував глава держави.

