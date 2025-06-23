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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Тікайте з того університету": Міносвіти дало поради для вступників на магістратуру

Майбутнім магістрам варто замислитися про зміну альма-матер. Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький радить не залишатися в тому ж університеті, де було здобуто бакалаврський диплом.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Міносвіти дали поради для абітурієнтів

Міносвіти дали поради для абітурієнтів / © Unsplash

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький радить випускникам бакалаврату не продовжувати навчання в тому ж закладі, де вони здобули перший диплом. На його думку, магістратуру краще закінчувати в іншому університеті.

Про це він розповів в інтервʼю проєкту «Мейканемо».

В інтерв’ю проєкту «Мейканемо» Винницький наголосив, що якщо університет пропонує студентам «залишитися на п’ятий-шостий курс», від такого закладу варто «тікати якнайшвидше». Він пояснює це тим, що якісний університет за чотири роки бакалаврату вже надає всі необхідні знання.

«Якщо ви чуєте фразу: „Залишся на п’ятий-шостий курс“, тікайте з того університету якомога швидше. Якісний університет за чотири роки бакалаврату вже дав усе, що може. Ну хіба що ви можете змінити спеціальність. Але якщо є якісний бакалаврат, залишатися ще на магістерку за тією ж спеціальністю в тому ж університеті сенсу немає», — заявив чиновник.

Натомість, він радить ознайомитися з програмами інших вишів. Також, за словами Винницького, студенти можуть зробити перерву у навчанні перед вступом на магістратуру.

Він підкреслює, що магістерська освіта часто призначена для дорослих людей, які вже мають певний професійний досвід і можуть осмислити свою практику. Якщо ж мова йде про наукову програму, Винницький наполягає на переході в інший університет.

«Тому що та спільнота, в якій ви зростали чотири роки, вже дала вам усе, що могла. Переходьте в іншу, щоб отримати ще більше від тієї спільноти», — радить заступник міністра.

Нагадаємо, цьогоріч отримати вищу освіту за спрощеною процедурою можуть ветерани і ветеранки, а також особи, зареєстровані у населених пунктах, які належать до територій активних бойових дій.

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