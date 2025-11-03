ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
2 хв

Що відбувається під Покровськом: офіцер "Легіону Свободи" назвав найбільшу проблему

В районі Покровська російські війська продовжують наступ малими групами з бронетехнікою

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що відбувається під Покровськом: офіцер "Легіону Свободи" назвав найбільшу проблему

Ситуація в Покровську / © ТСН

В районі Покровська, в Донецькій області, російські війська продовжують здійснювати тиск невеликими групами, застосовуючи броньовану та легкоброньовану техніку. Хоча більшість атак українські захисники відбивають, проблеми з логістикою та переміщенням залишаються ключовими для окупантів.

Про це в ефірі «Еспресо» розповів майор Нацгвардії та заступник командира 4-го батальйону «Сила Свободи» Володимир Назаренко.

За його словами, тактика ворога залишається незмінною — максимальне використання всіх ресурсів.

«Насправді в більшості випадків зростають не їхні успіхи, а їхні втрати. На жаль, ворог готовий на ці втрати, і не лише у живій силі, але й у техніці, боєприпасах та гарматах», — зазначив Назаренко.

Він додав, що ворожа техніка обшита щитами та решітками. Ці прямокутні «коробочки» повільно повзуть, намагаючись просунутися.

Більшість груп нейтралізується ще до досягнення ключових позицій, зазначив військовий. А групи, які все ж «просочуються через вогонь артилерії та БПЛА, відпрацьовуються у стрілецьких сутичках, у прямому контакті».

«Найбільша проблема — це логістика та пересування. Так звана кіл зона постійно розширюється. Ворог через обраний темп зазнає величезних втрат, адже в більшості випадків його групи не доходять навіть до точок накопичення», — зазначив офіцер.

Тим часом президент України Володимир Зеленський 3 листопада повідомив, що йому «нічого невідомо» про спецоперації Головного управління розвідки в Покровську..

Раніше, 31 жовтня, йшлося, що українські сили, включно з підрозділами ГУР і ДШВ, провели ризиковану, але успішну повітряно-штурмову операцію на захід від Покровська. Метою було повернення контролю над стратегічно важливими для логістики районами, що вважалися захопленими РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie