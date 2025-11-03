Що відбувається під Покровськом: офіцер "Легіону Свободи" назвав найбільшу проблему

Ситуація в Покровську / © ТСН

В районі Покровська, в Донецькій області, російські війська продовжують здійснювати тиск невеликими групами, застосовуючи броньовану та легкоброньовану техніку. Хоча більшість атак українські захисники відбивають, проблеми з логістикою та переміщенням залишаються ключовими для окупантів.

Про це в ефірі «Еспресо» розповів майор Нацгвардії та заступник командира 4-го батальйону «Сила Свободи» Володимир Назаренко.

За його словами, тактика ворога залишається незмінною — максимальне використання всіх ресурсів.

«Насправді в більшості випадків зростають не їхні успіхи, а їхні втрати. На жаль, ворог готовий на ці втрати, і не лише у живій силі, але й у техніці, боєприпасах та гарматах», — зазначив Назаренко.

Він додав, що ворожа техніка обшита щитами та решітками. Ці прямокутні «коробочки» повільно повзуть, намагаючись просунутися.

Більшість груп нейтралізується ще до досягнення ключових позицій, зазначив військовий. А групи, які все ж «просочуються через вогонь артилерії та БПЛА, відпрацьовуються у стрілецьких сутичках, у прямому контакті».

«Найбільша проблема — це логістика та пересування. Так звана кіл зона постійно розширюється. Ворог через обраний темп зазнає величезних втрат, адже в більшості випадків його групи не доходять навіть до точок накопичення», — зазначив офіцер.

Тим часом президент України Володимир Зеленський 3 листопада повідомив, що йому «нічого невідомо» про спецоперації Головного управління розвідки в Покровську..

Раніше, 31 жовтня, йшлося, що українські сили, включно з підрозділами ГУР і ДШВ, провели ризиковану, але успішну повітряно-штурмову операцію на захід від Покровська. Метою було повернення контролю над стратегічно важливими для логістики районами, що вважалися захопленими РФ.