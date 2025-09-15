- Дата публікації
Що відбувається у Дніпропетровській області: військовий пояснив
Ситуація на Дніпропетровщині складна, росіяни не припиняють штурми.
У Дніпропетровській області армія РФ щодня проводить штурмову роботу. Окупанти переважно орієнтуються на централізовані асфальтні дороги, рухаючись вздовж них до населених пунктів у напрямку Покровська.
Про це написав військовий з позивним «Осман» Станіслав Бунятов.
Також він прокоментував ситуацію, яка складається на Запоріжжі.
«Окрім штурмів у Дніпропетровській області, р***я активно працює в напрямку Гуляйполя, ситуація там теж потребує стабілізації», — завершив «Осман».
Як ми писали раніше, РФ не ставить собі мету захопити Дніпропетровську область. Запеклі бої біля адмінкордону пояснюються їхніми спробами захопити Покровськ.
Так, прагнення взяти Покровськ змушує окупантів маневрувати й діяти на межі адміністративного кордону, бо є відповідні особливості місцевості для охоплення або часткового оточення міста.
Нагадаємо, росіяни заявили про буцімто успішний наступ у Дніпропетровській області. Мовляв, створюється чергова «буферна зона».
Втім, насправді на фронті не підтверджуються жодні територіальні втрати України.