ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
1 хв

Що відбувається у Дніпропетровській області: військовий пояснив

Ситуація на Дніпропетровщині складна, росіяни не припиняють штурми.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

У Дніпропетровській області армія РФ щодня проводить штурмову роботу. Окупанти переважно орієнтуються на централізовані асфальтні дороги, рухаючись вздовж них до населених пунктів у напрямку Покровська.

Про це написав військовий з позивним «Осман» Станіслав Бунятов.

Також він прокоментував ситуацію, яка складається на Запоріжжі.

«Окрім штурмів у Дніпропетровській області, р***я активно працює в напрямку Гуляйполя, ситуація там теж потребує стабілізації», — завершив «Осман».

Як ми писали раніше, РФ не ставить собі мету захопити Дніпропетровську область. Запеклі бої біля адмінкордону пояснюються їхніми спробами захопити Покровськ.

Так, прагнення взяти Покровськ змушує окупантів маневрувати й діяти на межі адміністративного кордону, бо є відповідні особливості місцевості для охоплення або часткового оточення міста.

Нагадаємо, росіяни заявили про буцімто успішний наступ у Дніпропетровській області. Мовляв, створюється чергова «буферна зона».

Втім, насправді на фронті не підтверджуються жодні територіальні втрати України.

Дата публікації
Кількість переглядів
403
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie