Що відбувається з бензином в Україні: в уряді зробили заяву

В уряді зафіксували поступове зниження ажіотажного попиту на бензин на українських автозаправних станціях. Наразі ринок забезпечений достатньою кількістю пального, а оператори вже мають заплановані поставки на квітень.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками наради з представниками паливного ринку.

За її словами, у зустрічі взяли участь представники Міністерства економіки, Міністерства енергетики, Антимонопольного комітету, Держпродспоживслужби та найбільших мереж АЗС.

«Наша мета — забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил оборони, екстрених служб, а також для аграріїв у звʼязку з початком посівної», — зазначила Свириденко.

Представники паливних компаній поінформували уряд про наявні запаси та закордонні поставки, які заплановані на квітень. За їхніми даними, наразі ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, а попит поступово стабілізується.

Водночас державна компанія «Укрнафта», що входить до групи «Нафтогаз», продовжує формувати орієнтир цін на бензин і дизель для ринку з урахуванням світових змін, спричинених ситуацією на Близькому Сході.

Премʼєр-міністр також доручила Антимонопольному комітету та Держпродспоживслужбі продовжити моніторинг цін на паливо та оперативно реагувати у разі виявлення порушень, водночас не створюючи перешкод для роботи бізнесу.

Крім того, уряд разом із операторами ринку погодив подальші спільні кроки для збереження стабільної ситуації на паливному ринку.

Окремо Свириденко повідомила, що уряд готує додаткові програми підтримки населення на тлі зростання світових цін на нафту. Йдеться, зокрема, про одноразову допомогу 1500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян, а також кешбек на пальне в межах програми «Національний кешбек».

Нагадаємо, керівник АМКУ Павло Кириленко назвав основні причини різкого здорожчання бензину і дизелю. З його слів, це може бути спричинено не лише з об’єктивних причин, а ще й «окремими суб’єктивними чинниками». Зокрема, він акцентував, що торік в Україні зупинилося найбільше нафтопереробне підприємство, а тому зараз майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту.