Що відбувається з набором на контракт "18–24": Костенко розповів подробиці

Рекрутинг до Збройних сил покриває лише половину необхідної потреби у новобранцях, а за весь час вдалося залучити близько тисячі військовослужбовців. Система мотивації для новобранців не завжди працює ефективно, через що потрібен комплексний підхід до набору персоналу.

Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері Новини.LIVE.

«Я зараз точні цифри не знаю, але десь на пів року назад це було трохи більше тисячі військовослужбовців. При потребі місячній, об’єктивно, ми набираємо тридцять. Давайте хоча б відштовхуватися від того, що ми набираємо. Тридцять — це половина від того, що потрібно. Ми набрали тисячу за весь час. Чи це та мотивація, яка може змотивувати людину? Це коли ми говоримо, чи потрібен примус, чи не потрібен», — додав він.

За словами Костенка, нинішня система рекрутингу не відповідає реальним потребам армії. Хоча загальна кількість залучених військовослужбовців складає близько тисячі, місячна потреба значно вища, і фактично набирається лише половина від необхідного.

Депутат підкреслив, що чинні стимули, такі як фінансова мотивація або чіткі терміни служби, частково працюють, але цього недостатньо. Він зазначив, що критика та поради щодо рекрутингу не завжди вирішують проблему, і для ефективного набору потрібно комплексно підходити до питання.

Костенко також зауважив, що рекрутинг — це не просто адміністративне завдання, а питання безпеки та життя людей, яке вимагає серйозного стратегічного підходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що В Україні готують розширення формату контрактної служби, який наразі доступний лише для молодих людей віком від 18 до 24 років. Нові умови можуть охопити старші вікові групи та навіть військовослужбовців, які наразі служать за мобілізацією.