«Герань» / © СБУ

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Росія залучила у війні проти України нове озброєння, яке наразі дає їй результати.

Згідно з аналізом BBC, основаним на даних Повітряних сил ЗСУ, протягом усього серпня РФ щодня запускала по території України нові швидкісні дрони з реактивними двигунами. Це суттєво ускладнило роботу української системи протиповітряної оборони.

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Серпень став першим місяцем, коли щоденні атаки нових московських дронів «Герань» були офіційно зафіксовані у зведеннях ППО. Нарощування використання реактивних БпЛА та інших модифікацій змусило президента України Володимира Зеленського засудити те, що він назвав «жахом» у небі над Києвом.

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За даними українських військових, кількість атак із застосуванням реактивних дронів зросла з 350 у червні до 1 600 у липні та сягнула 2 800 у серпні. Під час п’яти нічних обстрілів у серпні ці безпілотники за кількістю перевищили старіші та повільніші моделі.

«Причина переходу на дрони з реактивними двигунами полягає в тому, що вони значно швидші за попереднє покоління. Це суттєво ускладнює їх перехоплення для України», — зазначила докторка Марина Мирон, експертка з військових технологій Королівського коледжу Лондона.

Оновлені боєприпаси здатні розвивати швидкість понад 480 км/год, що значно перевищує показники попередніх моделей і є вищим за максимальну швидкість українських мобільних перехоплювачів. Дрони оснащені турбореактивними двигунами, частина з яких, за даними української військової розвідки, постачається з Китаю. Уламки характерних реактивних двигунів «Гераней» усе частіше знаходять у Києві.

За словами Володимира Зеленського, ці дрони були використані під час хвилі ударів 1 вересня, внаслідок якої щонайменше 12 людей загинули та 20 отримали поранення. Шестеро із жертв — залізничники, які загинули під час атаки на депо у Києві. Окрім цього, урядові джерела Молдови повідомили, що літак із українським президентом зазнав затримки в аеропорту Кишинева через заліт у молдовський повітряний простір російського дрона, ймовірно, оснащеного реактивним двигуном.

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На початку року Україна демонструвала високу ефективність у боротьбі з російськими БПЛА, збиваючи, за даними глави держави, до 94% далекобійних дронів. Проте поява швидкісних моделей спровокувала новий виток у гонці озброєнь.

Відповідь України та економічний розрахунок РФ

10 серпня заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що силам оборони необхідні нові ракети-перехоплювачі, «здатні зрівнятися у швидкості з реактивними дронами». Чотири українські компанії вже розпочали випробування ракет для збиття нових моделей «Герань». Міністр оборони Євгеній Хмара доручив їм у найкоротші терміни налагодити виробництво тисяч таких одиниць.

Для Росії інвестиції в реактивні БпЛА мають і економічне підґрунтя. Вища швидкість і маневреність розмивають межу між цими дронами та дорожчими крилатими ракетами.

«Ударні дрони одностороннього дії великої дальності — це, по суті, дешева версія крилатих ракет. Чим більше можливостей додається дрону, тим менш суттєвою стає різниця між ним і бюджетною крилатою ракетою», — пояснює Джон Гарді з Фонду захисту демократій (FDD).

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Водночас аналітики Conflict Armament Research наголошують, що реактивні дрони поки не зрівнялися з крилатими ракетами: вони мають меншу дальність, несуть меншу бойову частину та більш вразливі до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нова інфраструктура запусків

Супутникові знімки свідчать, що Москва модернізує об’єкти для запуску реактивних безпілотників. Довші пускові рейки помічені на новій базі Цимбулова в Орловській області РФ (близько 175 км від кордону з Україною).

Цимбулова стала ключовим хабом для атак: якщо до вересня 2024 року Орловська область не згадувалася у звітах Повітряних сил як місце запусків, то до серпня 2026 року вона фігурує практично в кожному повідомленні про обстріли.

Використання реактивних дронів збігається зі зміною тактики РФ, яка приблизно раз на тиждень здійснює комбіновані удари сотнями БпЛА та ракет. За словами аналітика RAND Майкла Боннерта, Москва поєднує реактивні дрони, дрони-фальш-цілі та балістичні ракети. Загалом РФ використовує в 15 разів більше дронів на одну атаку, ніж чотири роки тому.

Тактична складність атак разом із дефіцитом систем ППО у світі призвела до зниження показників збиття балістичних цілей, через що з серпня ЗСУ практично припинили публікувати точну статистику перехоплень.

Нагадаємо, Росія за кілька місяців побудувала в Орловській області нову велику базу для запуску реактивних дронів «Герань» по Україні. На об’єкті вже розмістили десятки пускових позицій і понад сотню безпілотників, а сама база розташована приблизно за 175 км від українського кордону.

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