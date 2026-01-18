Що відомо про графіки відключень світла у Київській області

Відключення світла

В Київської області через критичну ситуацію в енергосистемі графіки планових відключень електроенергії наразі не діють.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

«Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки всіх жителів області», — йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що через аварійну ситуацію в мережах Київщини планові графіки відключень електроенергії тимчасово не діють. Енергетики працюють над стабілізацією мереж та відновленням електропостачання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі писали про начебто повне знеструмлення заходу України, але у ЦПД зробили заяву, яка насправді ситуація.