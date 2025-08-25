Де є успіхи ЗСУ та просування росіян на Донеччині: оновлена мапа DeepState

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 25 серпня. Українські бійці звільнили населений пункт на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

«Сили Оборони України звільнили Новомихайлівку та відкинули противника у Зеленому Гаю», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Новомихайлівка, Донеччина

Зелений Гай, Донеччина

При цьому є просування російських військ у Донецькій області.

«Ворог просунувся в Удачному та поблизу Соболівки», — деталізували осінтери.

Удачне, Донеччина

Соболівка, Донеччина

Цікаво, що вчора, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський анонсував позитивні новини щодо результатів роботи Сил оборони на Донеччині.

«Сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для росіян», — заявив український лідер.

Реклама

Він додав, що незабаром головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкриє всі деталі.

Раніше йшлося про те, що ЗСУ просунулися біля Покровська Донецької області.

Стало відомо, що війська армії РФ продовжили наступальні операції на Сіверському, Торецькому та Часів Ярському напрямках, але не просунулися вперед. За даними аналітиків ISW, на Покровському напрямку українські війська просунулися вперед. ЗСУ звільнили Михайлівку (на схід від Покровська) та просунулися на південь від Мирного (на північний схід від Михайлівки) та на північ від Миролюбівки (трохи південніше Михайлівки).

Також аналітики оцінили ситуацію на інших напрямках фронту, зокрема — у Сумській та Харківській областях. Оприлюднені відповідні карти. Деталі — у матеріалі ТСН.ua.