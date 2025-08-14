До України повернулися полонені, що провели в неволі 9-11 років: що про них відомо

Обмін полоненими 14 серпня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В рамках останнього обмін полоненими 14 серпня, в результаті якого вдалося звільнити 84 українців, є полонені, які перебували у російській неволі задовго до початку повномасштбаного вторгнення у лютому 2022 року.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років», — йдеться в повідомленні.

Так, один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році. Військовий це, чи цивільний — Коорштаб не уточнює.

Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них — вчителька початкової школи, яку окупанти ув’язнили у 2019 році.

Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти ув’язнили ще у 2016 році. На той час йому було лише 18 років. Таким чином він провів у неволі 9 років. Більш детальної інформації про цього полоненого поки немає.

