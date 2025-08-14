ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1064
Час на прочитання
1 хв

До України повернулися полонені, що провели в неволі 9-11 років: що про них відомо

Звільнення, на яке чекали десятиліття: з полону повернулися українці, ув’язнені ще до «повномасштабки». Один зі звільнених був поневолений на Донеччині ще в 2014 році, ще один — у 2015 році.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Обмін полоненими 14 серпня

Обмін полоненими 14 серпня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В рамках останнього обмін полоненими 14 серпня, в результаті якого вдалося звільнити 84 українців, є полонені, які перебували у російській неволі задовго до початку повномасштбаного вторгнення у лютому 2022 року.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років», — йдеться в повідомленні.

Так, один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році. Військовий це, чи цивільний — Коорштаб не уточнює.

Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них — вчителька початкової школи, яку окупанти ув’язнили у 2019 році.

Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти ув’язнили ще у 2016 році. На той час йому було лише 18 років. Таким чином він провів у неволі 9 років. Більш детальної інформації про цього полоненого поки немає.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула останнього захисника острова Зміїний.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie