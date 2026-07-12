Що втратили Україна і світ після смерті Ліндсі Ґрема: відповідь Портникова

Портников про Ліндсі Ґрема / © Офіс президента України

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Журналіст та публіцист Віталій Портников прокоментував смерть сенатора Ліндсі Ґрема. Зокрема, журналіст назвав його останнім яструбом Америки.

Про це Портников написав у себе у Facebook.

Портников про смерть Ліндсі Ґрема

Портников проаналізував політичний шлях американського сенатора Ліндсі Ґрема, звістка про смерть якого сколихнула США та Україну. Раптова смерть політика сталася відразу після того, як він відвідав Україну вдесяте під час війни.

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Портников пише, що Ґрем вирізнявся з-поміж класичних законодавців-дипломатів, оскільки завжди акцентував на необхідності силового тиску на авторитарні режими та їхніх лідерів. На його переконання, саме така непохитна позиція Сполучених Штатів є запорукою безпеки для демократичних країн у сучасному світі.

«Підтримка сенатором Гремом України з тих часів, коли почалася російська агресія проти нашої країни, завжди була послідовною і принциповою. Адже і в усіх інших випадках, коли Росія здійснювала агресивні дії, сенатор дотримувався саме такої позиції», — пише Портников.

У 2008 році, під час вторгнення РФ до Грузії, яке стало прологом до масштабних воєн на пострадянському просторі, він чітко закликав адміністрацію Джорджа Буша до більш рішучих кроків для захисту грузинського суверенітету.

Крім цього, сенатор наполягав на жорсткій лінії щодо Ірану та інших диктатур, які загрожують безпеці США та їхніх регіональних партнерів.

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Портников ділиться, що постать Ґрема в умовах, коли двопартійна підтримка України та Ізраїлю у Вашингтоні почала розпорошуватися між окремими таборами республіканців і демократів, лишилася унікальною, адже він виступив опорою для обох держав.

«І це також нагадування про те, якою має бути політика Сполучених Штатів щодо демократичних країн, які борються за своє існування у протистоянні з огидними диктаторськими режимами — режимами, які вважають, що сила, примус та ідеологічні вигадки можуть бути виправданням для вбивства цивільних громадян і захоплення чужих територій».

Водночас публіцист висловлює скепсис щодо того, чи засвоїть сучасний політичний клас США уроки цієї епохи. В американську політику прийшли діячі, орієнтовані на швидкі виборчі перемоги та загравання з електоратом замість відстоювання базових цінностей.

Портников застеріг, що ігнорування воєнних загроз стає ризиком загибелі та катастроф для дедалі більшої кількості країн.

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За словами Портникова, Ґрем залишиться втіленням політики, яка дарувала світу надію на збереження миру у найскладніші десятиліття, а його політична спадщина може стати орієнтиром для виходу з нинішньої глобальної безпекової кризи.

Що відомо про смерть Ліндсі Ґрема

Нагадаємо, 11 липня у віці 71 року після короткої та раптової хвороби помер впливовий сенатор-республіканець і близький соратник Дональда Трампа Ліндсі Ґрем.

За даними NBC News, увечері суботи служба екстреної допомоги отримала виклик про зупинку серця в його будинку на Капітолійському пагорбі, після чого парамедики забрали політика на швидкій. Родина Ґрема висловила вдячність за молитви та попросила про приватність у цей важкий період.

Сенатор був послідовним прихильником України в команді Трампа. Він публічно підтримував її у війні проти Росії навіть під час похолодання відносин між президентами Трампом і Зеленським після скандалу в Білому домі в лютому 2025 року.

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