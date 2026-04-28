Що взяти на БЗВП: чекліст необхідних речей для мобілізованого

Базова загальновійськова підготовка / © 21 окрема механізована бригада

Реклама

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) вимагає не лише витривалості, а й побутової готовності. Перед відправленням на 51-денний вишкіл важливо зібрати правильний набір речей. Інструктори та досвідчені бійцірозповіли, що саме знадобиться в казармі та на полігоні, а які предмети краще залишити вдома.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, Силах безпілотних систем та йдеться у статті видання «Українська правда. Життя».

Перед початком служби у Збройних силах України кожен військовозобов’язаний проходить базову загальновійськову підготовку. Вона триває 51 день і завершується комплексним тактичним заняттям.

Реклама

Оскільки навчання часто відбувається далеко від місця проживання, майбутнім військовослужбовцям варто заздалегідь подбати про необхідні особисті речі. Водночас стартовий набір може відрізнятися залежно від конкретного навчального центру: десь мобілізованих забезпечують майже всім, а в інших випадках доводиться брати із собою значно більше.

Окрім рекомендацій від Міноборони та Сил безпілотних систем, додатково власним досвідом поділилися військові та рекрутери, серед яких представники НГУ «Хартія», НГУ «Азов», ВМС ЗСУ, Сил спеціальних операцій і рекрутингових центрів.

Де відбувається БЗВП?

Під час повномасштабної війни мобілізованих направляють до різних видів та родів військ, де вони проходять підготовку, а згодом і службу. Навчання відбувається у спеціалізованих центрах Сил оборони, яких в Україні нині понад 25. Кожен із них має свою специфіку, що дозволяє готувати бійців під конкретні завдання.

Свої навчальні центри мають, зокрема, Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська, Військово-морські сили, Територіальна оборона, Сили спецоперацій, Сили безпілотних систем і Військова служба правопорядку.

Реклама

Окрім цього, окремі бригади та полки також проводять власні навчання після базового курсу або ж набирають добровольців і готують їх самостійно. Такий підхід застосовують, зокрема, «Азов», «Хартія» та Третій армійський корпус. У таких підрозділах рекрутів зазвичай забезпечують усім необхідним, окрім засобів особистої гігієни.

Що взяти на БЗВП?

У Міноборони наголошують, що форму та засоби індивідуального захисту видають уже в навчальному центрі. Тому із собою варто мати документи, базові речі особистої гігієни, одяг і необхідні побутові дрібниці.

Військові радять не перевантажувати себе зайвими речами, адже під час навчання доведеться часто переміщатися. Як зазначає військовослужбовецб 13-ї бригади НГУ «Хартія», штаб-сержанта з позивним «Орлик», оптимально взяти одну сумку, яку можна легко нести самостійно. До того ж у казармах або наметах обмежено місця для зберігання.

Якщо щось забудеться, поблизу навчальних центрів зазвичай є поштові відділення, через які можна отримати передачу від рідних.

Реклама

Які документи брати на БЗВП?

Для проходження БЗВП рекомендується мати із собою:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-облікові документи.

Засоби гігієни та особисті речі на БЗВП

Серед базових речей, які знадобляться під час військової підготовки:

туалетне та господарське мило;

засоби для прання;

зубна щітка і паста;

сухий душ;

шампунь або гель для душу;

вологі та паперові серветки;

ватні палички;

засоби для гоління або тример;

манікюрні ножиці чи кусачки;

протигрибковий засіб для ніг;

шкарпетки та нижня білизна.

«Що більше комплектів білизни ви візьмете, то краще, тому що не завжди є можливість їх попрати», — наголосила рекрутерка Центру рекрутингу в Чернігові Зоряна Олійник.

Одяг на БЗВП

У Міністерстві оборони наголошують: набір одягу та спорядження слід формувати з урахуванням сезону та умов проходження навчання.

Реклама

У холодний період рекомендують брати теплий верхній одяг, рукавички, шапку, зимове взуття та термобілизну. Якщо ж навчання припадає на теплу пору року, варто обмежитися легким комплектом одягу — футболками, шортами, зручним взуттям, а також головним убором, таким як кепка або панама.

Незалежно від сезону, обов’язково знадобляться кілька пар шкарпеток, спортивний костюм, рюкзак для змінного одягу, базовий комплект цивільних речей, кілька футболок, білизна та гумові капці.

Інструктор із підготовки з позивним «Варан» радить завжди мати із собою додатковий одяг — зокрема спортивний костюм, тактичну сорочку та рукавиці — незалежно від погодних умов.

Побутові речі та корисні дрібниці на БЗВП

Для комфортного перебування на навчанні знадобляться базові побутові речі: дорожня сумка, столові прибори, металевий посуд, складний ніж або мультитул, набір для шиття, прищіпки з мотузкою, карабіни, запальничка, пластикові стяжки та робочі рукавички. За можливості варто взяти газовий пальник і засоби від комах.

Реклама

«Із необхідного: візьміть із собою налобні ліхтарики та павербанки, адже у вас будуть нічні заняття. Також у кожного військового має бути власний комплект для чищення зброї. Не забудьте про голки, нитки та скотч на непередбачувані випадки», — розповів «Варан».

У підрозділах безпілотних систем також радять мати запасні кабелі та адаптери, а взимку — хімічні грілки. Водночас необхідна техніка для навчання, зокрема планшети чи дрони, надається безпосередньо у центрі.

Мобільні пристрої та живлення

Попри те, що в більшості навчальних центрів використання мобільних телефонів обмежене, рекрутери рекомендують брати павербанки. У деяких підрозділах телефони дозволяють тим військовим, які добре себе зарекомендували під час служби.

Харчування на БЗВП

Як правило, харчування забезпечує військова частина. Водночас за бажанням можна взяти продукти тривалого зберігання: сушені фрукти, горіхи, енергетичні батончики, сублімовані страви, м’ясні снеки чи консерви.

Реклама

Аптечка: індивідуальний підхід

Через підвищені фізичні навантаження під час навчання можуть виникати болі в спині чи суглобах, тому варто заздалегідь подбати про власну аптечку. Її комплектують індивідуально — залежно від потреб і стану здоров’я.

Також важливо мати запас життєво необхідних ліків, особливо якщо йдеться про хронічні захворювання, адже такі препарати не завжди видаються у навчальних центрах. Додатково рекомендують взяти знеболювальні та протиалергійні засоби.

Що видають у навчальному центрі?

Після прибуття до частини новобранці отримують базове забезпечення, яке включає понад 40 позицій. Зокрема, їм надають засоби індивідуального захисту — шолом, бронежилет і балістичні окуляри.

Крім того, видається повний комплект одягу: кілька польових костюмів, фліс, зимовий одяг, бойова сорочка, рукавички, термобілизна, шкарпетки та білизна. Також передбачені головні убори для різних сезонів.

Реклама

Військовослужбовці отримують і необхідне взуття — від берців до гумових чобіт, а також спорядження: каремат, спальник, ремінь і транспортну сумку. Усі ці речі фіксуються у спеціальному документі та мають визначений термін використання.

Після завершення вишколу більшість виданого спорядження, за винятком шоломів і бронежилетів, залишається у власності військовослужбовця. Якщо ж майно було втрачено або знищено під час бойових дій, передбачена можливість його заміни.

У рекрутингових центрах наголошують, що в навчальних підрозділах Військово-морських сил новобранців повністю забезпечують усім необхідним — незалежно від сезону. Йдеться про повний комплект речового майна: від базових побутових речей до засобів захисту. Тому вимог приносити щось із дому фактично немає.

Схожа ситуація і в навчальних центрах Сил спеціальних операцій, де рекрути отримують розширений набір спорядження. До нього входять дощовик, тактичні рукавички, головні убори, літній польовий одяг, куртка, бойова сорочка, білизна, шкарпетки, взуття, транспортні сумки, каремати, ремені, рюкзаки та інші необхідні речі. Крім цього, видаються бронежилет, каска, ремінно-плечова система та обладнання для виконання завдань.

Реклама

Підготовка до навчання у бригадах

Окремі військові підрозділи організовують власні навчальні курси, які можуть доповнювати або навіть замінювати стандартну базову підготовку. У таких випадках вимоги до рекрутів можуть відрізнятися, але загальний принцип підготовки залишається подібним.

«На навчання я приїхав зі своїм мішком речей, який за першої ж нагоди надіслав додому, адже отримав 110-літровий мішок від Національної гвардії України. З власного майна я залишив собі лише рюкзак та варбелт, де зберігав додаткову особисту аптечку, записники, ліхтарики та решту дрібниць», — розповів «Орлик».

Засоби особистої гігієни залишаються важливим складником підготовки. Військовий радить мати із собою базовий набір — мило, зубну щітку, пасту та сухий душ.

«Зазвичай можливість помитись є, але вона обмежена в часі і не завжди вдається помитись щодня. Тому для підтримки власної гігієни допоможе сухий душ», — ділиться військовий.

Реклама

Також варто взяти рушник, оскільки стандартні, які видають, не завжди достатньо ефективні.

«НГУ видає два маленькі рушники, які не найкраще вбирають вологу. Перевага в тому, що вони швидше сохнуть, але не завжди їх достатньо, щоб швидко витертися», — розповідає «хартієць».

Водночас одяг і основне спорядження для навчання повністю забезпечує бригада.

«Виданий бронежилет „Корсар“ не найбільш ергономічний і важкий. Втім, я пройшов підготовку саме з ним», — ділиться враженнями від спорядження «Орлик».

Реклама

Додаткові речі, які стануть у нагоді

За словами військових, варто взяти кілька практичних речей, які значно полегшать побут під час навчання:

подовжувач (через нестачу розеток);

налобний і ручний ліхтарики з батарейками;

павербанк і кабелі;

кип’ятильник;

сушарки для взуття;

газовий пальник.

Також рекомендують мати маркер для підпису речей і карабіни різного розміру.

Щодо аптечки, до неї варто додати:

турнікет;

сорбенти;

препарати від шлункових розладів;

ліки від застуди;

пластирі та бинти;

антисептики (хлоргексидин);

спеціальні засоби для догляду за ногами (паста Теймурова).

«В принципі, до військової підготовки можна ставитись, як до зборів у похід. Якщо ви не брали б у похід цінні речі, прикраси, то і на вишкіл теж не варто», — наголошує захисник з «Хартії».

Що заборонено брати до навчального центру?

Оскільки навчальний центр є військовою територією, існує перелік речей, які категорично заборонено приносити. Серед них:

Реклама

будь-яка зброя чи небезпечні предмети;

наркотичні речовини;

алкоголь;

дорогі гаджети та прикраси.

Загалом перелік необхідних речей для рекрутів у різних навчальних центрах майже однаковий. Основний акцент — на особистій гігієні, мінімальному наборі одягу та базових побутових речах. Водночас важливо враховувати власні потреби, зокрема щодо медикаментів чи індивідуальних засобів догляду.

Нагадаємо, влітку 2025 року термін БЗВП в Україні було збільшено до 51 доби. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що якісна підготовка — це основа стійкості військ. Додатковий час виділили на навчання з протидії дронам, вогневу та інженерну підготовку, а також виживання в окопах. Окрім цього, було оновлено програми адаптації у військових частинах та запроваджено навчання з керування легким автотранспортом.

Новини партнерів