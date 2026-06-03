Що Євросоюз готує для українців: виступ TVORCHI, майстер-класи від зірок та вікторини у «Дитячому просторі» в Києві

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Дитинство не може чекати на завершення війни, воно тут і зараз. І Європейський Союз дбає про те, щоб створити безпечне і безтурботне дитинство для маленьких українців. Тому 6 червня на галявині Національного музею історії України, що на Старокиївській горі, з 12:00 до 19:00 розгорнеться простір для гри, розвитку й радості.

Поспілкуватися у неформальній атмосфері з посолкою ЄС

На свято, звісно, завітає Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова. На головній сцені діти зможуть поспілкуватися з нею і поставити питання.

На «Європейській галявині» заплановані Євроквіз та Євроклуби проєкту EUkraine: Study and Networking. Євроквіз — це всеукраїнська вікторина про Європейський Союз від Делегації ЄС в Україні. Гра триватиме цілий день і проходитиме у пʼять тематичних етапів: «Подорожуємо Європою», «Кіногерої Європи», «Казки Європи», «Права дітей у Європейському Союзі» та «Музика Європи».

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Євроклуби — це мережа неформальних об’єднань школярів і студентів, які ініціюють і реалізують проєвропейські проєкти. У такий спосіб євроклубівці більше дізнаються про ЄС та євроінтеграційні процеси в Україні.

Зокрема, у «Дитячому просторі» будуть Євроклуби: You and Me з Черкас, «Сузір’я» з села Семенівка Київської області та Eurohub з Києва.

Дізнатися більше про ЄС допоможе і груповий квест «Відкрий Європу». Активна і пізнавальна гра змусить дітей бігати всією територією заходу в пошуках цікавинок про країни-члени ЄС.

Культура — ключ до розуміння

Одним зі способів наблизитися до інших є пізнання традицій, вивчення мови чи знайомство з мистецтвом. Зірковий шеф-кухар Володимир Ярославський створить унікальну нагоду доторкнутися до європейської кухні. Він розкриє гастрономічні особливості країн ЄС під час авторського майстер-класу.

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Танець — універсальна мова, зрозуміла в будь-якому куточку світу. Це добре знає зірка телешоу, танцівник і викладач Віталій Загоруйко. На головній сцені «Дитячого простору» він проведе танцювальний майстер-клас, тож ніхто не зможе встояти на місці.

Для дітей — з любовʼю

Гостями заходу стануть персонажі брейнроту: Балерина Капучино, Тун Тун Тун Саур і Бурбалоні Лулілолі. Ці згенеровані штучним інтелектом істоти-мутанти будуть родзинками «Дитячого простору», що точно порадує малечу.

Ляльковий театр «Равлик» покаже вистави для дітей. Це Київський незалежний театр ляльок, який уже понад 30 років створює власні казки-вистави й подорожує всією Україною та за кордоном. 6 червня вони покажуть три вистави: «Справжній тато» для дітей 3–6 років, «Жужик» для дітей 4–9 років та «Українські переспіви», що буде цікавою малечі 7–12 років.

У перервах між активностями можна буде подивитися мультики на великому екрані просто неба.

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З турботою про всіх

Представники ДСНС розкажуть про правила мінної безпеки. Від початку повномасштабного вторгнення співробітники ДСНС провели понад 74 тис. заходів для майже 3 млн людей, понад половина з яких — діти.

Видання Detector Media організує гру з медіаграмотності на основі Minecraft і MediaBrave. Під час гри буде можливість спробувати себе в різних аспектах професії медійника: редактора, коментатора, журналіста, контент-мейкера тощо.

Для дорослих заплановані лекції від психолога про виховання дітей під час війни та емоційну підтримку.

А на завершення — концерт гурту TVORCHI

6 червня о 18:00 у «Дитячому просторі» виступлять TVORCHI. Електронний дует саундпродюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні стрімко здобув популярність. Гурт виник у 2018 році, а вже у 2021-му музиканти взяли три нагороди Yuna і згодом ще дві — у 2022-му, зокрема «Найкращий попгурт», «Найкращий альбом» і «Найкраще концертне шоу». Створюючи музику, що качає, вони стрімко підкорили аудиторію, а в 2023 році представили Україну на головному музичному шоу Європи — Євробаченні. Їхні альбоми неодноразово посідали високі сходинки в топчартах Apple Music.

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Приходьте та через гру і творчість дізнавайтеся більше про ЄС. Вхід вільний.

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