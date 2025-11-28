Що з відключеннями світла 28 листопада: "Укренерго" каже про покращення

Відключення світла / © ТСН.ua

Погодинні графіки відключень світла 28 листопада діють у всію областях України. Водночас завдяки аварійно-відновлювальним роботам вдалося зменшити загальну тривалість відключень у більшості регіонів.

Про це повідомило «Укренерго».

Через попередні масовані ракетно-дронові атаки на Україну, 28 листопада в усіх регіонах вимушено застосовуються погодинні відключення світла для споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

«Завдяки вже здійсненим аварійно-відновлювальним роботам — загальну тривалість вимушених знеструмлень у більшості регіонів за останні кілька днів вдалося суттєво зменшити. У всіх постраждалих від російських обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи», — зазначили в «Укренерго».

Там закликали надалі ощадливо використовувати електроенергію та обмежити користування потужними електроприладами, перенісши енергоємні процеси на нічні години — після 22:00.

До слова, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що виробництво електроенергії на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС майже повністю повернулося до норми після російських ударів, а пошкоджені високовольтні лінії оперативно відновлені.