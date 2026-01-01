Що задумали окупанти на Харківщині: речник ЗСУ розкрив плани росіян

Війна на Харківщині / © ТСН.ua

У Харківській області підрозділи російської окупаційної армії проводять перегрупування і планують у січні робити спроби обійти Вовчанськ та пройти до Лимана.

Про це повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни не проводять зараз активних бойових дій і займаються перегрупуванням.

«Вони більше зосереджені саме на промацуванні нашої лінії оборони вздовж усієї нашої зони відповідальності та на перегрупуванні своїх військ», — розповів Трегубов.

Зокрема, у Дворічному Харківської області за останню добу не було активних штурмів.

«Це означає лише те, що росіяни просто готуються до їх поновлення найближчими днями», — зазначив речник.

Трегубов наголосив на важливості того, щоб не дозволити ворогові перейти річку Оскіл, коли вона промерзла.

Він також зазначив, що зараз фіксується перекидання ворожих військ на Куп’янський напрямок із менш активних напрямків, а також з території Росії.

«Вже очевидно, що у них є цілі на січень. Обійти той самий Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, пройти до Лимана і провести інфільтрацію в той самий Лиман», — зазначив речник.

За його словами, ворог намагався здійснити ці наміри ще восени, але це йому не вдалося. Трегубов висловив переконання, що так буде і цього разу.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін стверджував, що окупанти повністю захопили Куп’янськ і Вовчанськ на Харківщині.

Українські військові показали, який вигляд сьогодні має Купʼянськ: армія РФ перетворила місто на руїни та суцільне спустошення.