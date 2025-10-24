Що загрожує убивці українки Ірини Заруцької у США: нові деталі справи

Ірина Заруцька

У США Федеральний суд присяжних висунув Декарлосу Брауну — молодшому звинувачення в убивстві української біженки Ірини Заруцької. Йому загрожує смертна кара.

Про це пише NBC News.

В окружному суді США Західного округу Північної Кароліни 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого звинуватили в насильстві щодо «залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті».

У федеральному обвинувальному висновку йдеться, що присяжні визнали, що Браун навмисно вбив Ірину Заруцьку. Це звинувачення дозволяє застосувати до нього смертну кару.

Адвокатка, яка представляє сім’ю українки, заявила, що вони «задоволені обвинувальним актом і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини».

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку.

Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна, заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово заарештовували ще від 2011 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для нападника.

У Мережі зʼявилося відео вбивства, на якому видно, як дівчина, зайшовши у вагон метро, сіла попереду від підозрюваного. Згодом чоловік дістав ніж і кілька разів вдарив українку.

До Сполучених Штатів Америки Ірина переїхала разом із матір’ю, сестрою, братом після початку повномасштабної війни — у серпні 2022-го. Родина оселилася в місті Шарлотт, що у Північній Кароліні.

Для розголосу справи користувачі соцмережах створили хештеги — #irynazarutska, #IrynaZarutskaSayHerName. А американський бізнесмен Ілон Маск в соцмережі X повідомив, що виділить один мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої Заруцької.