Кримський міст / © Associated Press

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У Мережі з’явилися нові супутникові знімки Кримського мосту за 19 листопада, зроблені після нічної атаки та повного перекриття руху.

Про це повідомляє Dnipro Osint.

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Кримський міст — який вигляд має тепер

За наявними даними, на знімку зафіксовано три пошкодження автомобільного полотна та ще 2–3 — залізничного.

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Зазначається, що імовірно, цієї ночі об’єкт атакували ракетами «Нептун».

Кримський міст 19 листопада. / © Dnipro Osint

Кримський міст 19 листопада. / © Dnipro Osint

Атака на Кримський міст — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада в районі Кримського мосту знову пролунали потужні вибухи, після чого окупаційна влада повністю перекрила рух, а в Генштабі ЗСУ натякнули, що переправа остаточно втратила статус найдовшої в Європі.

Також ми писали, що сьогоднішнього удару по Керченському мосту завдали берегові ракетні комплекси «Нептун», пошкодивши залізничне полотно переправи.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку легітимною відповіддю на російські удари по українських мостах, залізниці та іншій інфраструктурі.

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