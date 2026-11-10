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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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695
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2 хв

Що завадило Україні продовжити наступ на Крим після звільнення Херсона: Залужний відповів

У своїй новій статті Валерій Залужний назвав Херсонську операцію «останньою великою битвою старої війни» та наголосив, що подальше просування напряму залежало від швидкості та обсягів постачання західного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Залужний пояснив, чому після звільнення Херсона ЗСУ не продовжили наступ

Залужний пояснив, чому після звільнення Херсона ЗСУ не продовжили наступ / © Getty Images

Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому після звільнення Херсона Збройними силами в листопаді 2022 року Україна не продовжили наступ на лівобережну Херсонщину та далі на Крим.

Про це Залужний написав у статті для «Української правди», уривок з якої він опублікував у своїх соцмережах.

За його словами, Херсонська наступальна операція — це «остання велика битва старої війни», у якій українці перемогли.

«Наступати у відкритому степу було вкрай складно, а Росія оборонялася там тоді ще живою елітою свого війська — десантниками та морською піхотою. Але це не зупинило українську армію, яка примусила окупантів до чергового „жесту доброї волі“ на правому березі Дніпра. Херсонська операція була й апогеєм ще однієї маловідомої, але вкрай важливої міжнародної логістичної операції. Операції старого світу, в якому демократії були єдині та готові воювати», — пригадав ексголовком.

Залужний не стверджує, що Україна мала затверджений план наступу на Крим після звільнення Херсона. Проте він зізнається, що будь-який задум Сил оборони та оперативні спроможності залежали від постачань озброєння західними партнерами.

«Завчасне надходження більшої кількості високоточних систем, артилерійських боєприпасів, бронетехніки могло б створити сприятливіші умови для розвитку наших дій як наприкінці 2022-го, так і на початку 2023 року. Проте і це залежало від багатьох факторів, де основним були політичні рішення та робота наших дипломатів», — пояснив ексголовком.

Раніше Валерій Залужний заявив, що ціллю Росії є всі українці. Колишній головком ЗСУ закликав міжнародних партнерів зупинити російський терор, допомігши Україні з ППО.

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