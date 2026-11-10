Що завадило Україні продовжити наступ на Крим після звільнення Херсона: Залужний відповів

Залужний пояснив, чому після звільнення Херсона ЗСУ не продовжили наступ / © Getty Images

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Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому після звільнення Херсона Збройними силами в листопаді 2022 року Україна не продовжили наступ на лівобережну Херсонщину та далі на Крим.

Про це Залужний написав у статті для «Української правди», уривок з якої він опублікував у своїх соцмережах.

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За його словами, Херсонська наступальна операція — це «остання велика битва старої війни», у якій українці перемогли.

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«Наступати у відкритому степу було вкрай складно, а Росія оборонялася там тоді ще живою елітою свого війська — десантниками та морською піхотою. Але це не зупинило українську армію, яка примусила окупантів до чергового „жесту доброї волі“ на правому березі Дніпра. Херсонська операція була й апогеєм ще однієї маловідомої, але вкрай важливої міжнародної логістичної операції. Операції старого світу, в якому демократії були єдині та готові воювати», — пригадав ексголовком.

Залужний не стверджує, що Україна мала затверджений план наступу на Крим після звільнення Херсона. Проте він зізнається, що будь-який задум Сил оборони та оперативні спроможності залежали від постачань озброєння західними партнерами.

«Завчасне надходження більшої кількості високоточних систем, артилерійських боєприпасів, бронетехніки могло б створити сприятливіші умови для розвитку наших дій як наприкінці 2022-го, так і на початку 2023 року. Проте і це залежало від багатьох факторів, де основним були політичні рішення та робота наших дипломатів», — пояснив ексголовком.

Раніше Валерій Залужний заявив, що ціллю Росії є всі українці. Колишній головком ЗСУ закликав міжнародних партнерів зупинити російський терор, допомігши Україні з ППО.

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