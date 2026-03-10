Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Для створення в Україні ракет, здатних збивати російську балістику, необхідне отримання ліцензій від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо реалістичності та термінів розробки такого озброєння.

За словами глави держави, питання отримання дозволів обговорювалося з поточною та попередньою адміністраціями США, виробниками ракет, партнерами й керівництвом НАТО.

«Для цього потрібно лише одне — ліцензії від Сполучених Штатів Америки. Я проговорював це питання з колишньою адміністрацією, я проговорював ці питання з виробниками цих ракет, я проговорював особисто питання з партнерами, щоб мені допомогли з керівництвом НАТО. Говорив також з сьогоднішньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Поки що ліцензії ми не отримали», — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що наявні технології та інженерна база дозволяють розгорнути масштабне виробництво за умови отримання ліцензій.

«А загалом з цією індустрією, яку ми побудували під час цієї війни, з тими технологіями, з нашими інженерами я впевнений, що ми могли б виробляти дуже швидко велику кількість ракет і забезпечити не тільки Україну, а й усю Європу», — заявив голова держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що все далекобійне озброєння з радіусом дії від 500 до 1000 кілометрів і більше, яке використовують Сили оборони, є власною розробкою України.

Також Пентагон розглядає можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів, які ефективно знищують іранські безпілотники Shahed. До переговорів долучилися країни Перської затоки, які шукають дешевшу альтернативу ракетам Patriot.