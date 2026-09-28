Що зібрати у цифрову тривожну валізу: поради експерта на випадок блекаутів та відключення інтернету

Домашній роутер / © Associated Press

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Під час тривалих відключень електроенергії для українців критичною проблемою стає не лише збереження заряду гаджетів, а й доступ до мережі Інтернет та оперативних новин. Щоб не опинитися в інформаційній ізоляції, варто заздалегідь сформувати так звану «цифрову тривожну валізу».

Про це в етері телеканалу «Київ24» розповів експерт із цифрової безпеки проєкту Nadiyno.org Павло Бєлоусов.

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Що має бути у цифровій тривожній валізі

За словами фахівця, базова підготовка включає як автономні пристрої, так і резервні джерела живлення для домашнього обладнання:

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Павербанки та зарядні станції — для постійної підтримки роботи смартфонів та інших необхідних пристроїв.

Автономний радіоприймач — надійне джерело отримання важливих новин та офіційних сповіщень на випадок повного зникнення мобільного зв’язку та інтернету.

Перевірені джерела живлення для роутера — павербанки зі спеціальними тригерами/кабелями підвищення напруги (DC-кабелі) або джерела безперебійного живлення (UPS), які дозволять роутеру працювати без світла.

Як підготувати інтернет та дізнатися про локальні альтернативи

Бєлоусов наголошує, що для надійного доступу до Мережі бажано підключитись до декількох інтернет-провайдерів (зокрема тих, що працюють за технологією xPON із резервним живленням на вузлах). За наявності можливостей можна також розглянути термінали Starlink як резервний варіант.

Окрім підготовки власного житла, експерт радить заздалегідь дізнатися про інфраструктуру поблизу:

з’ясувати адреси найближчих Пунктів незламності;

знайти магазини, заправки чи установи по сусідству, які мають генератори та автономний інтернет і працюватимуть під час загального знеструмлення.

Нагадаємо, 27 вересня російський удар пошкодив головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України — «Київстар».

Раніше ми писали, що Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

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Крім того, 23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.

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