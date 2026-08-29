Що зміниться для українців від 1 вересня: тарифи, виплати, нова банкнота та правила в школах

Які зміни чекають на українців у вересні / © ТСН.ua

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Від 1 вересня на українців чекає низка важливих змін, які торкнуться освітнього процесу, соціальних виплат та фінансової сфери. Вересень принесе оновлені правила для шкіл і дитсадків, зростання зарплат і стипендій, а також появу нової банкноти найбільшого номіналу.

Що відомо про нововведення — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Новий навчальний рік: коли розпочнеться та що зміниться від 1 вересня

За рішенням Уряду 2026/2027 навчальний рік у школах триватиме від 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Організацію освітнього процесу й формат роботи регулюватимуть місцеві військові адміністрації та засновники шкіл з огляду на безпекову ситуацію.

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Конкретну дату проведення останнього дзвоника й тривалість літніх канікул кожна школа визначатиме самостійно рішенням педагогічної ради, тому вони можуть відрізнятися у різних закладах.

Крім того, у червні школи за власним бажанням зможуть проводити додаткові заняття та консультації для компенсації освітніх втрат.

2026/2027 навчальний рік у школах триватиме від 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року / © ТСН

Загалом освітня мережа налічуватиме 25 242 заклади, серед яких 8 424 школи працюватимуть очно, 1 306 — дистанційно, а 2 211 — у змішаному форматі, повідомляють на Урядовому порталі. До перших класів планують зарахувати близько 243,3 тисячі дітей.

Водночас від 1 вересня 2026 року безоплатне гаряче харчування стане доступним для учнів 1-11 класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. Урядова програма охопить близько 3 мільйонів дітей по всій Україні.

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На фінансування проєкту впродовж вересня–листопада 2026 року держава виділяє понад 7,4 мільярди гривень субвенції місцевим бюджетам. Вартість одноразового харчування на одного учня розраховано на рівні 50 гривень для початкових класів та 60 гривень для середньої й старшої школи.

У прифронтових областях діятиме спеціальний механізм спільного фінансування харчування молодших школярів разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН (35 гривень покриватиме субвенція, а 15 гривень — ООН).

Підсумковий обсяг коштів для кожної громади розраховуватиметься з огляду на кількість дітей, навчальних днів і відвідуваність.

МОН оновило стандарти шкільної освіти: що варто знати

Кабінет Міністрів України оновив чотири державні стандарти загальної середньої освіти для підготовки системи до переходу на профільне навчання з 1 вересня 2027 року. Для учнів, які розпочали навчання за правилами 2011 року, передбачено перехідний період із збереженням попередніх умов.

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Одне з ключових оновлень стосується дітей за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Для них запровадили навчальні плани з українознавчим компонентом, що звільняє від потреби паралельно опановувати дві повні шкільні програми. Крім того, у 7–9 класах додали дві години на вивчення предметів громадянської та історичної галузей.

Зміни торкнулися й інклюзивної освіти: відтепер рівень підтримки учня визначатиметься його функціональними потребами, а не медичним діагнозом.

Стипендії для студентів суттєво зростуть від 1 вересня

З 1 вересня 2026 року в Україні суттєво зростуть державні стипендії для студентів університетів та коледжів. На виплати в бюджеті передбачили 6,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж торік.

Президентська стипендія збільшиться вдвічі й становитиме 20 тисяч гривень на місяць для студентів вишів та 15,2 тисячі гривень для учнів коледжів. Виплату у 20 тисяч гривень отримають першокурсники, які склали кожен предмет НМТ щонайменше на 185 балів — під цей критерій підпадає близько тьрох тисяч вступників.

Також у 2 рази зростуть виплати від Верховної Ради (8,8 тис. грн для вишів / 6,64 тис. грн для коледжів) та Кабінету Міністрів (8 тис. грн для вишів).

Мінімальна академічна стипендія для студентів університетів зросте з 2 000 до 4 000 гривень, а підвищена — до 5 820 гривень (за окремими галузями — до 7 420 грн). У коледжах мінімальні виплати становитимуть 3 020 гривень, а підвищені — 4 394 гривні (галузеві — до 5 618 грн).

Окремо передбачено пільги для молоді з прифронтових і тимчасово окупованих територій. Вони зможуть вступати до вишів за співбесідою без НМТ, а за підтримки ООН та ЮНІСЕФ мають можливість отримати гранти на навчання й одноразову допомогу у 50 тисяч гривень.

Англійська мова стане обов’язковою у дитсадках

Від 1 вересня 2026 року англійська мова стає обов’язковою частиною програми для дітей старшого дошкільного віку (5–6 років). Нововедення має на меті зацікавити дітей, дати їм базові уявлення про мову та підготувати до шкільної програми, тому вимагати вільного володіння англійською від дошкільнят не будуть.

Батькам більше не доведеться шукати окремі курси для первинного знайомства дитини з мовою.

Заняття не обов’язково проводитимуть штатні вихователі. До освітнього процесу дозволено залучати шкільних учителів, педагогів приватних закладів та ФОПів із відповідною підготовкою. Якщо в населеному пункті бракуватиме фахівців, уроки будуть організовувати дистанційно: діти перебуватимуть у групі з вихователем, а викладач підключатиметься онлайн.

Комуналка у вересні 2026: чи варто чекати на підвищення цін

Від 1 вересня тарифи на комунальні послуги для українців залишаться без змін. Уряд не ухвалював рішень про їхнє підвищення, тому розцінки на світло, газ і воду восени збережуться на попередньому рівні.

Вартість електроенергії становить 4,32 грн за кВт-год — дію цієї фіксованої ставки подовжено до 31 жовтня 2026 року. Пільгова ціна для домогосподарств із електроопаленням (2,64 грн за кВт-год на перші 2 000 кВт-год) повернеться з початку опалювального сезону, 1 жовтня.

У вересні тарифи на комунальні послуги в Україні залишаться без змін

Ціна на газ для 98% українських родин, які обслуговуються в «Нафтогазу», зафіксована на рівні 7,96 грн за кубометр щонайменше до квітня наступного року. Загалом ринкові пропозиції інших постачальників коливаються в межах від 7,96 до 10 грн за куб.

Тарифи на водопостачання та водовідведення й надалі різнитимуться залежно від регіону, оскільки їх формують місцеві водоканали з урахуванням власних витрат.

Підвищення заплат у вересні 2026: кому платитимуть більше

В Україні від 1 вересня на 20% підвищать заробітну плату педагогів, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Як зазначав посадовець, підвищення зарплат до ринкового та європейського рівня відбуватиметься поступово.

Відповідно, після підвищення молоді педагоги отримуватимуть виплати у розмірі від 12,8 до 17,7 тис. грн, а досвідчені педагоги — від 16,9 до 28,5 тис. грн на місяць.

Окрім того, у вересні «Укрзалізниця» підвищить зарплати для понад 150 тисяч співробітників. За словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, оклади зростуть на 10–15%.

Найбільше підвищення отримають фахівці дефіцитних професій: працівники, які ремонтують рухомий склад, відновлюють пошкоджену інфраструктуру та забезпечують залізничний рух. Наступний етап поетапного перегляду виплат заплановано на 2027 рік після січневої індексації вантажних тарифів.

Кому підвищать пенсію у вересні

У Пенсійному фонді України розповіли, що у вересні частина українських пенсіонерів почне отримувати підвищені виплати завдяки віковим надбавкам.

Пенсійний фонд автоматично нараховує доплати пенсіонерам, які досягли певного віку.

Їхній розмір залежить від вікової категорії:

від 70 до 74 років — до 300 гривень

від 75 до 79 років — до 456 гривень

від 80 років — до 570 гривень

Звертатися до Пенсійного фонду та подавати заяву для призначення надбавки не потрібно — її нараховують автоматично на підставі даних, які містяться у пенсійній справі.

Право на таку доплату мають лише пенсіонери, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 гривні.

Відстрочка для педагогів у застосунку «Резерв+»

У вересні в застосунку «Резерв+» планують запустити функцію автоматичного оформлення відстрочки від мобілізації для вчителів та інших педагогів шкіл. Наразі Міноборони проводить бета-тестування послуги.

Отримати відстрочку онлайн зможуть педагоги, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Завдяки автоматичній перевірці даних через державні реєстри подавати паперові довідки чи відвідувати ЦНАП не знадобиться.

Мобілізація у вересні: хто може втратити відстрочку

В Україні під час воєнного стану та мобілізації чоловіки 25–60 років можуть отримати відстрочку від призову, але її обов’язково потрібно офіційно оформити. Оформити відстрочку можна через застосунок «Резерв+» (якщо всі документи є в електронних реєстрах) або через ЦНАП (якщо документи паперові). Лише після підтвердження відстрочки військовозобов’язаний не підлягає призову.

Перелік категорії громадян, котрі не підлягають призову можна знайти ТУТ.

Варто пам’ятати, що відстрочка має обмежений термін дії — зазвичай 6 або 12 місяців, а потім її потрібно поновлювати. Водночас чоловікам, які мають відстрочку, можуть надсилати повістки для уточнення військово-облікових даних. Такі повістки не слід ігнорувати.

У деяких випадках навіть законно оформлену відстрочку чоловікові можуть анулювати. Втратити свій статус можуть:

багатодітні батьки, якщо не сплачують аліменти,

батьки трьох дітей, якщо найстарша дитина досягла 18-річного віку,

чоловіки з інвалідністю, якщо не з’явилися на повторну комісію або були визнані на ній придатними;

студенти, які закінчили поточний рівень освіти, взяли академічну відпустку або перевелися на заочну форму навчання;

доглядальники за рідними, якщо родич перестав потребувати догляду;

батьки дитини з інвалідністю, якщо дитина одужала та втратила такий статус.

У вересні з’явиться банкнота номіналом 2 000 грн

Національний банк України від 4 вересня 2026 року вводить в обіг банкноту номіналом 2 000 гривень. Поява нового номіналу зумовлена економічними чинниками: з 2019 року середньомісячна зарплата в країні зросла втричі, рівень цін подвоївся, а обсяг готівки в обігу сягнув понад 970 млрд грн.

Частка тисячогривневих купюр за сумою перевищила 55%, що за міжнародними стандартами сигналізує про потребу у вищому номіналі.

У НБУ наголошують, що випуск нової банкноти є плановою заміною готівки й не вплине на інфляцію чи курс валют. Дату 4 вересня обрали на знак пам’яті про Василя Стуса: цього дня 1965 року поет узяв участь у правозахисному протесті під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків», а 1985 року загинув у радянському таборі.

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