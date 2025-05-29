У червні життя українців зміниться у деяких сферах / © Associated Press

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Від 1 червня 2025 року на українців чекає низка змін. Зокрема, ліміт на перекази грошей знову знизиться, хтось матиме останню можливість пройти ВЛК, а для користувачів «Дії» з’явиться нова платна функція.

ТСН.ua пише детальніше про зміни.

Зниження лімітів на перекази за картками від 1 червня

У червні відбудеться чергове посилення обмежень на перекази між картками, згідно з меморандумом про прозорість фінансових послуг, підписаним ще у грудні 2024 року українськими банками.

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Зокрема, від 1 червня 2025 року встановлено нові ліміти на вихідні перекази для клієнтів, віднесених до категорій середнього та низького ризику — їх знижено зі 150 тисяч грн до 100 тисяч грн на місяць.

Для підвищення лімітів клієнтам банків необхідно надати документи, що підтверджують джерело та розмір їхніх доходів.

Повторне проходження ВЛК

Військовозобов’язані, які раніше мали статус «обмежено придатних», мають повторно пройти медогляд до 5 червня. Направлення можна отримати особисто у ТЦК або онлайн через застосунок «Резерв+». З собою потрібно взяти паспорт, військово-облікові документи та медичні довідки, які підтверджують стан здоров’я.

За результатами ВЛК колишні «обмежені придатні» будуть визнані або непридатними (з виключенням з обліку або періодичним медоглядом), або тимчасово непридатними, або придатними (може бути, що місця служби будуть обмежені забезпеченням, освітою та охороною).

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У разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов’язаних, їм загрожують адміністративні затримання та доставлення до ТЦК.

Вони підлягають притягненню до адмінвідповідальності (накладення штрафу від від 17 тисяч до 25,5 тисяч грн) та одночасно будуть направлятися на проходження ВЛК.

Нові ціни на техогляд

У червні зростуть ціни на проходження техогляду, згідно з новими правилами проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, що набули чинності 19 травня.

Від 1 червня техогляд коштуватиме:

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1 700 грн — для легкових і вантажних авто до 3,5 тонн (було 1 050 грн)

2 300 грн — для автобусів і вантажівок понад 3,5 тонн (було 1 500 грн)

до 2 300 грн — для мотоциклів і причепів (залежно від категорії)

Мультишеринг у «Дії»

Від 1 червня у «Дії» працюватиме новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Тепер у кілька кліків можна отримали від клієнта весь пакет потрібних документів без ксерокопій, файлів та помилок у паперах.

Для користування сервісом мультишерингу необхідно налаштувати або оновити інтеграцію з «Дією».

Послуга платна для бізнесу, але безкоштовна для клієнтів, які надсилають документи.

Пенсії: без масового підвищення, але з доплатами

У червні працюючі пенсіонери, яким у квітні здійснили перерахунок, отримають підвищені виплати — разом із доплатою за квітень і травень. Йдеться про тих, хто після останнього перерахунку або призначення пенсії набрав 24 місяці страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, це стосується близько 629 тисяч людей.

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Крім того, для пенсіонерів із пенсією менш ніж 10 340 грн діють вікові надбавки:

+300 грн — у віці від 70 до 74 років

+456 грн — від 75 до 79 років

+570 грн — від 80 років і старші

У перший місяць надбавку нараховують пропорційно до кількості днів від дати народження. Тобто не від початку місяця, а саме від дня, коли пенсіонеру виповнився відповідний вік.