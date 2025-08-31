Що зміниться в житті українців від 1 вересня 2025 року

Українців очікує низка змін / © unsplash.com

У вересні 2025 року в Україні набудуть чинності важливі зміни. Нововведення стосуватимуться пенсіонерів, школярів, внутрішніх переселенців, студентів та військових.

ТСН.ua пише про важливі зміни для українців від початку осені.

Пенсіонери отримають надбавки

Масштабних змін у пенсійному забезпеченні немає, але деякі надбавки отримають люди, які святкують ювілей у серпні–вересні:

70–74 роки — +300 гривень

75 років — +456 гривень

80 років і більше — +570 гривень

Для людей, яким понад 80 років, передбачена ще одна доплата за зверненням до Пенсійного фонду, якщо є висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному догляді та немає працездатних родичів.

Допомога ВПО

Виплати та житло

Уряд подовжив до лютого 2026 року виплати на проживання для ВПО з вразливих категорій. Змінили правила щодо депозитів: тепер можна мати понад 10 тисяч гривень, якщо це діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

Суми виплат залишаються:

2000 гривень для дорослого

3000 гривень для дитини чи людини з інвалідністю

Від 10 вересня запрацює програма «єОселя». У межах проєкту держава компенсує до 70% першого внеску за житло та щомісячного платежу в перший рік. Перший внесок, що компенсує держава, не може перевищувати 2 мільйони гривень або 30% вартості житла.

Навчання у школах

Від 1 вересня 2025 року українські школи працюватимуть за новими правилами. Міністерство освіти оновило підходи до навчання, зробивши його більш гнучким та безпечним. Зокрема, зміни стосуються дистанційного навчання, очних форматів та умов у прифронтових регіонах.

Дистанційне навчання

МОН скасувало наказ №1112, який раніше регулював дистанційне навчання. Проте це не означає її повне скасування. Навпаки — умови для цього типу навчання стали гнучкішими. Тепер дистанційний клас можна відкрити вже для 5 учнів, а не для цілої паралелі, як було раніше.

Індивідуальні формати залишаються

Сімейна форма навчання, екстернат чи педагогічний патронаж — усе це залишається без змін. Якщо район безпечний, то дітей намагаються повернути до класів. Проте, якщо є ризики — формат визначають школа або військова адміністрація. Важливо, що навчання онлайн можливе, якщо в школі є укриття або воно розташоване не далі ніж за 500 метрів.

Оновлені правила для прифронтових областей

Тут діти можуть навчатись у будь-якому форматі — очному, змішаному чи онлайн. Проте є нюанс, що очні заняття можливі лише за погодженням влади, ради оборони, педагогів та батьків. Для школярів із тимчасово окупованих територій передбачені дистанційні класи, екстернат або патронаж.

Навчання дітей за кордоном

Українські школярі, які тимчасово живуть за кордоном, можуть відвідувати місцеву школу та паралельно дистанційно вивчати українську програму. Або ж обрати повністю онлайн-навчання за українським стандартом.

Доплати вчителям і нові предмети

Педагогам, які працюють у несприятливих умовах, щомісяця нараховуватимуть доплати в розмірі 2 000 гривень (2 600 грн до сплати податків).

Крім того, у школах з’являться нові предмети — дітей навчатимуть енергоефективності та захисту України.

Захист України викладатимуть двом останнім класам — 10-11. На тиждень у них буде дві обов’язкові години цього предмета.

Також зміниться фінансування шкіл 2025 року. Від вересня уряд більше не виділятиме кошти для шкіл, у яких навчається менше 45 учнів. Виняток становлять початкові школи, спеціальні та навчально-реабілітаційні центри. Працювати такі навчальні заклади зможуть тільки за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Зміни у виплатах військовим

Від 1 вересня 2025 року в Україні змінилися правила надання одноразової грошової допомоги у розмірі 1 млн гривень військовослужбовцям віком до 25 років.

Нові правила значно розширили коло військовослужбовців, які можуть претендувати на виплату, але водночас встановили додаткові обмеження та уточнення.

Згідно з новими змінами, право на виплату отримали:

особи, які проходили строкову службу і в період від 24 лютого 2022 року до 13 лютого 2025 року були прийняті на військову службу за контрактом;

військовослужбовці, які відповідали всім критеріям та яким було присвоєно первинне офіцерське звання молодший лейтенант;

військові, які мали спеціальні звання чи класні чини та були переатестовані до присвоєння офіцерського звання.

Крім того, уточнено, що:

право на виплату мають виключно громадяни України

військовослужбовець не повинен мати фактів притягнення до кримінальної відповідальності

не допускається більше ніж двічі притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності

За новими правилами, виплата передбачена для громадян віком від 18 до 25 років, які підписали контракт під час воєнного стану та проходять службу у:

Збройних Силах України

Національній гвардії

Державній прикордонній службі

військових частинах, визначених Генеральним штабом ЗСУ, Головним управлінням НГУ чи Адміністрацією ДПСУ

а також у структурах Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ

Обов’язковою умовою для отримання виплати є безпосередня участь у бойових діях у районах ведення воєнних операцій строком від одного до шести місяців (залежно від категорії служби).

Нові правила для співробітників ТЦК

Від 1 вересня всі співробітники територіальних центрів комплектування зобов’язані носити бодикамери. Відеозапис здійснюватиметься під час перевірки документів та вручення повісток військовозобов’язаним.