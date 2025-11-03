Трамп носить у кишені листівку з нагадуванням: про що саме

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп носить у кишені піджака цікаву листівку. Так, у ній йдеться про те, що американському лідеру вдалося «завершити» 8 воєн. Щобільше, він це буцімто зробив за 8 місяців.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю CBS.

«Я маю невелику листівку. Що це? Війни», — сказав він.

Серед них:

Камбоджа і Таїланд

Сербія та Косово

ДРК і Руанда

Пакистан та Індія

Ізраїль та Іран

Єгипет та Ефіопія

Вірменія та Азербайджан

Ізраїль та Хамас

«Останньої краплі немає. Іноді треба дати їм битися, і вони б’ються, вони воюють. І це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. І це було важко для для України. Це важко для обох», — сказав Трамп.