ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
1 хв

Трамп носить у кишені листівку з нагадуванням: про що саме

Трамп показав незвичайну інформаційну листівку, яку носить у своїй кишені. Це перелік воєн, які, як вважа Трамп, він завершив.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп носить у кишені піджака цікаву листівку. Так, у ній йдеться про те, що американському лідеру вдалося «завершити» 8 воєн. Щобільше, він це буцімто зробив за 8 місяців.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю CBS.

«Я маю невелику листівку. Що це? Війни», — сказав він.

Серед них:

  • Камбоджа і Таїланд

  • Сербія та Косово

  • ДРК і Руанда

  • Пакистан та Індія

  • Ізраїль та Іран

  • Єгипет та Ефіопія

  • Вірменія та Азербайджан

  • Ізраїль та Хамас

Як ми писали, Трамп зробив гучну заяву про війну.

«Останньої краплі немає. Іноді треба дати їм битися, і вони б’ються, вони воюють. І це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. І це було важко для для України. Це важко для обох», — сказав Трамп.

Дата публікації
Кількість переглядів
469
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie