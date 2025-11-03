- Дата публікації
Трамп носить у кишені листівку з нагадуванням: про що саме
Трамп показав незвичайну інформаційну листівку, яку носить у своїй кишені. Це перелік воєн, які, як вважа Трамп, він завершив.
Президент США Дональд Трамп носить у кишені піджака цікаву листівку. Так, у ній йдеться про те, що американському лідеру вдалося «завершити» 8 воєн. Щобільше, він це буцімто зробив за 8 місяців.
Про це Трамп сказав в інтерв’ю CBS.
«Я маю невелику листівку. Що це? Війни», — сказав він.
Серед них:
Камбоджа і Таїланд
Сербія та Косово
ДРК і Руанда
Пакистан та Індія
Ізраїль та Іран
Єгипет та Ефіопія
Вірменія та Азербайджан
Ізраїль та Хамас
Як ми писали, Трамп зробив гучну заяву про війну.
«Останньої краплі немає. Іноді треба дати їм битися, і вони б’ються, вони воюють. І це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. І це було важко для для України. Це важко для обох», — сказав Трамп.