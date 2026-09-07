"Щоб тихі вікенди були і в інших містах": "Укрзалізниця" провела на потяг Віткоффа і Кушнера

Віткофф і Кушнер / © Укрзалізниця

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“Укрзалізниця” повідомила, що відправила спецпоїзд американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після їхнього візиту до України.

Про це “Укрзалізниця” повідомила у Telegram.

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У компанії подякували представникам президента США Дональда Трампа за поїздку та передали їм побажання частіше повертатися до України.

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"Подякували за візит і передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей — щоб тихі вікенди були і в інших містах ;)", — йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.

Таким чином у компанії іронічно відреагували на особливі безпекові обставини, які супроводжували візит американської делегації.

Віткофф і Кушнер прибули до України після переговорів у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній візит до Києва став наступним етапом дипломатичних зусиль США щодо пошуку шляхів завершення війни.

"Продовжуємо тримати Україну в русі!" — додали в “Укрзалізниці”.

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Раніше стало відомо, чим пригощали Віткоффа і Кушнера в потязі "Укрзалізниці".

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