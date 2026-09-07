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"Щоб тихі вікенди були і в інших містах": "Укрзалізниця" провела на потяг Віткоффа і Кушнера
“Укрзалізниця” повідомила про відправлення спецпоїзда спецпредставків США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера після їхнього візиту до України та побажала американським переговорникам "розширювати географію подорожей".
“Укрзалізниця” повідомила, що відправила спецпоїзд американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після їхнього візиту до України.
Про це “Укрзалізниця” повідомила у Telegram.
У компанії подякували представникам президента США Дональда Трампа за поїздку та передали їм побажання частіше повертатися до України.
"Подякували за візит і передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей — щоб тихі вікенди були і в інших містах ;)", — йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.
Таким чином у компанії іронічно відреагували на особливі безпекові обставини, які супроводжували візит американської делегації.
Віткофф і Кушнер прибули до України після переговорів у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній візит до Києва став наступним етапом дипломатичних зусиль США щодо пошуку шляхів завершення війни.
"Продовжуємо тримати Україну в русі!" — додали в “Укрзалізниці”.
Раніше стало відомо, чим пригощали Віткоффа і Кушнера в потязі "Укрзалізниці".