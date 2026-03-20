48
2 хв

Щоб ворожі дрони не долітали до міст: підтримайте збір на пікапи для мобільних екіпажів ППО Актуально

У магазинах EVA стартував благодійний збір «Тримаємо світло неба» на автомобілі для мобільних екіпажів зведеної групи Сил оборони України «Баракуда», які працюють над виявленням і перехопленням ворожих повітряних цілей.

Підрозділ «Баракуда» спеціалізується на аеророзвідці та протидії російським безпілотникам із застосуванням сучасних технологій. Для таких екіпажів надійний високопрохідний транспорт є однією з базових умов результативної роботи, адже дає змогу швидко діставатися до потрібних точок, працювати в складних умовах і зберігати необхідну маневровість під час виконання завдань.

Саме тому в межах акції «Тримаємо світло неба» благодійна програма ГеройCar та мережа магазинів EVA збирають кошти на пікапи для мобільних груп, які працюють над захистом українського неба, мирних міст і людей, що живуть під постійною загрозою повітряних атак.

Долучитися до збору можна з 19 березня по 26 квітня включно. Переказати будь–яку суму від 1 грн можна на касах магазинів EVA по всій Україні, а також онлайн.

«Мобільність у ППО — це результат. Здатність швидко змінити позицію або зайти з неочікуваного боку суттєво підвищує шанси на перехоплення і мінімізує ризик прориву цілі до міста», — зазначає командир групи «Баракуда» Слава Балбек.

Мобільні групи «Баракуди» працюють на випередження, перехоплюючи повітряні загрози ще до того, як ті наблизяться до житлових кварталів. У такій роботі транспорт — це основа швидкого реагування, яка допомагає оперативно перекривати критичні напрямки.

«Благодійна програма ГеройCar стало забезпечує Сили безпеки й оборони України автомобілями, ми вже передали понад 1300 одиниць техніки нашим захисникам. У своїй роботі ми орієнтуємося на запити військових, на те, що зараз найбільш необхідно. Наші підрозділи аеророзвідки — це щит, який захищає і цивільних, і побратимів на передовій. Надійний транспорт для них — це можливість вчасно розгорнути захист і зберегти тишу в наших містах. Просимо всіх, у кого є можливість, долучитися до нашої акції, і памʼятайте — маленьких донатів не буває. Кожен внесок стає реальною допомогою для Сил безпеки й оборони України” — зазначає Євгенія Бут, СЕО Благодійного фонду Руслана Шостака, частиною якого є програма ГеройCar.

«Для EVA питання безпеки людей виходить далеко за межі бізнесу. Коли українські міста залишаються під прицілом ворожих атак, важливо реалізовувати рішення, що реально підсилюють їхній захист. Саме таким і є проєкт «Тримаємо світло неба». Він допомагає мобільним екіпажам діяти швидше й ефективніше, а отже — посилює спроможність захищати мирних людей від повітряних загроз», — зазначає Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі EVA та EVA.UA.

Долучайтесь до збору «Тримаємо світло неба» на касах магазинів EVA або онлайн.

