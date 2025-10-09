ТСН у соціальних мережах

Щоденні атаки на енергетику: Зеленський розповів, чи буде блекаут

Зеленський розповів про захист енергетики, «шахеди» і нові дрони-перехоплювачі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський заявив, чого не вистачає для захисту енергетики та чи варто боятись блекауту

Президент Володимир Зеленський розповів, до чого готуватися українцям на тлі щоденних атак на енергетику і чи буде блекаут.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

«Щодо енергетики. Що було за останній місяць? По Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині було 1550 ударів і 160 уражень. Я хотів би, щоб всі розуміли, як ми збиваємо, доволі ефективно. І я вдячний всім нашим захисникам неба. Безумовно, ми маємо постійно збільшувати і покращувати результати. Але збивають. І збивають сильно. 1550 ударів і 160 уражень — це дуже серйозна робота», — зазначив Зеленський.

Водночас, він визнав, що Україні не вистачає засобів ППО для захисту об’єкті енергетики.

«Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення… Щодо електрики — будемо захищати від ударів та будемо відновлювати. Загроза зрозуміла. Всі розуміють, що робити», — запевнив президент.

Також він похвалився роботою дронів-перехоплювачів, які «непогано збивають.

«Ви також повинні розуміти, що перехоплювачі — це не лише, наприклад, мати 500 або 1000 на добу. Те, що ми повинні зробити, і це буде зроблено. Їх вже немало, але питання від виробників, що стосується систем. Тобто питання в кількості систем запусків відповідних дронів. Треба їх наростити. Перехоплювачі непогано збивають. Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів — 36 „шахедів“ залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиттів збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим», — підсумував він.

