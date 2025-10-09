Щоденні атаки на енергетику: Зеленський розповів, чи буде блекаут

Зеленський заявив, чого не вистачає для захисту енергетики та чи варто боятись блекауту / © ТСН.ua

Президент Володимир Зеленський розповів, до чого готуватися українцям на тлі щоденних атак на енергетику і чи буде блекаут.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

«Щодо енергетики. Що було за останній місяць? По Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині було 1550 ударів і 160 уражень. Я хотів би, щоб всі розуміли, як ми збиваємо, доволі ефективно. І я вдячний всім нашим захисникам неба. Безумовно, ми маємо постійно збільшувати і покращувати результати. Але збивають. І збивають сильно. 1550 ударів і 160 уражень — це дуже серйозна робота», — зазначив Зеленський.

Водночас, він визнав, що Україні не вистачає засобів ППО для захисту об’єкті енергетики.

«Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення… Щодо електрики — будемо захищати від ударів та будемо відновлювати. Загроза зрозуміла. Всі розуміють, що робити», — запевнив президент.

Також він похвалився роботою дронів-перехоплювачів, які «непогано збивають.

«Ви також повинні розуміти, що перехоплювачі — це не лише, наприклад, мати 500 або 1000 на добу. Те, що ми повинні зробити, і це буде зроблено. Їх вже немало, але питання від виробників, що стосується систем. Тобто питання в кількості систем запусків відповідних дронів. Треба їх наростити. Перехоплювачі непогано збивають. Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів — 36 „шахедів“ залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиттів збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим», — підсумував він.

