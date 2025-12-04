ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
159
1 хв

Щомісяця призивають близько 30 тисяч осіб, цього мало: нардеп закликав посилити мобілізацію

«30 тисяч 2025-го — це навіть не 20 тисяч 2023-го», заявив нардеп Костенко, говорячи про критичну якість мобілізації.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Покриває лише половину потреб: скільки людей мобілізують щомісяця – нардеп назвав цифру

В Україні щомісяця призивають близько 30 тисяч осіб, але це покриває лише половину потреб у людях.

Про це заявив в ефірі Radio NV секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Ту мобілізацію, яку ми зараз проводимо, вона іноді покриває 50%, навіть за тих 30 000, про які ми говоримо. Це, приблизно кажу цифру, десь на 50% покриває наші потреби за кількістю. Але за якістю я думаю, відсоток ще нижчий», — зазначив Костенко.

Нардеп порівняв, що 30 тисяч у 2025-му, це, мабуть, навіть не 20 тисяч у 2023-му, це різні за якістю військові.

«І принцип також самої форми залучення людей до війська, вони точно не гарантують високої моральної якості в військах», — сказав депутат, натякаючи на «бусифікацію».

Тому він закликає встановити потрібні чіткі правила мобілізації, збільшити і якість, і кількість мобілізацій.

«Тому що мобілізація потребує, як ми вже побачили, непопулярних рішень, а в нас бояться, на жаль, непопулярних рішень. Намагаються їх на Верховну Раду перекинути, там на ТЦК, які виконують свою роботу і ті 17 завдань, які їм ставлять», — підсумував Костенко.

Раніше командирка медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова розкритикувала «мобілізацію навиворіт», коли до армії беруть непридатних чоловіків. За її словами, до війська потрапляють чоловіки з шизофренією і алкоголіки.

