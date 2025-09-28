ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Щонайменше чотири удари завдали росіяни по Запоріжжю: є поранені

Ворожі обстріли пошкодили автозаправку та приватний будинок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

У ніч проти 28 вересня російська армія завдала щонайменше чотири удари по Запоріжжю. Унаслідок атак пошкоджено автозаправну станцію та її обладнання, а також один із приватних будинків.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок одного з ударів по приватному сектору є поранені. Люди отримують необхідну медичну допомогу. Наразі двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів - 21-го та 32-х років.

На місці працюють екстрені служби, фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки обстрілів.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie