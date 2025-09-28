Щонайменше чотири удари завдали росіяни по Запоріжжю: є поранені

Атака на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Реклама

У ніч проти 28 вересня російська армія завдала щонайменше чотири удари по Запоріжжю. Унаслідок атак пошкоджено автозаправну станцію та її обладнання, а також один із приватних будинків.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок одного з ударів по приватному сектору є поранені. Люди отримують необхідну медичну допомогу. Наразі двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів - 21-го та 32-х років.

Реклама

На місці працюють екстрені служби, фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки обстрілів.