28 вересня 2024
-
Укрaїнa
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
Щонайменше чотири удари завдали росіяни по Запоріжжю: є поранені
Ворожі обстріли пошкодили автозаправку та приватний будинок.
У ніч проти 28 вересня російська армія завдала щонайменше чотири удари по Запоріжжю. Унаслідок атак пошкоджено автозаправну станцію та її обладнання, а також один із приватних будинків.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
За його словами, внаслідок одного з ударів по приватному сектору є поранені. Люди отримують необхідну медичну допомогу. Наразі двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів - 21-го та 32-х років.
На місці працюють екстрені служби, фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки обстрілів.