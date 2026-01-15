Щорічна відпустка під час війни: хто з українців може залишитися без відпочинку

Право на відпустки мають усі працівники, які перебувають у трудових відносинах / © Getty Images

Реклама

Правила трудових відносин 2026 року визначає Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-IX від 15.03.2022. Цей закон не скасовує права на відпустку, але він дозволяє роботодавцю обмежувати її надання, якщо цього вимагають умови воєнного стану.

Про це пише видання «Дзеркало тижня».

Під час воєнного стану в Україні діє право на відпустку, однак законодавчо роботодавцеві дозволили обмежувати її надання, якщо цього вимагає становище під час війни.

Реклама

Максимальна тривалість відпустки становить 24 дні, тож працівник може отримати не більш як цю кількість днів за рік навіть попри такі обставини:

більшу тривалість відпустки, передбачену в колективному договорі

наявність пільг

накопичену за кілька років поспіль відпустку

Невикористані дні відпустки не зникають, але працедавець може перенести їх на час після скасування чи припинення дії воєнного стану.

Найскладніша ситуація — у працівників об’єктів критичної інфраструктури. Адже закон дозволяє роботодавцю відмовити в будь-якому виді відпусток, якщо працівник залучений до робіт на таких об’єктах.

Винятків лише два:

Реклама

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

відпустка для догляду за дитиною до трьох років

При цьому поняття критичної інфраструктури визначено Законом України «Про критичну інфраструктуру».

Для багатьох людей це означає роки роботи без повноцінного відпочинку. Формально — тимчасово, фактично — без чіткої дати завершення.

Працівникам, які виїхали за межі України або мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), обов’язково надається відпустка без збереження заробітної плати — за їхньою заявою. Це передбачено статтею 12 закону №2136-IX. Максимальна тривалість такої відпустки — 90 календарних днів.

Однак тут є важливий нюанс, про який часто не знають: цей період не зараховується до стажу, що дає право на щорічну оплачувану відпустку. Тобто людина зберігає робоче місце, але втрачає й дохід, і частину відпускного стажу.

Реклама

Раніше повідомлялося, що ухвалення нового Трудового кодексу дозволить гармонізувати українське трудове законодавство з європейськими нормами, зокрема шляхом надання працівникам чотирьох додаткових днів оплачуваної відпустки щороку.